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МИД Турции: Для урегулирования на Украине понадобится обсуждать территориальные уступки
Фидан указал на необходимость сложных решений по территории Украины для урегулирования
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.
Фидан в интервью телеканалу TRT World заявил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется принимать сложные решения о территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что в идеальном случае территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но в условиях войны приходится делать трудный выбор и принимать неприятные решения, сообщает ТАСС.
Фидан отметил, что стороны конфликта должны определиться с тем, что они могут уступить, что сохранить, и о чем можно будет говорить позже. По его словам, актуальным является вопрос о приоритетах, связанных с прекращением огня, и все участники, включая США, Европу, Россию и Украину, сейчас над этим работают.
Глава МИД Турции напомнил, что страна с самого начала пыталась содействовать мирному урегулированию и сейчас готова активно участвовать в переговорах с Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция предлагает обеим сторонам площадку для переговоров и рассматривает различные варианты участия в мирном процессе.
Фидан также отметил, что США находятся в процессе выработки плана урегулирования, и он провел встречи с госсекретарем США Марко Рубио и украинскими представителями. Говоря о европейских странах, Фидан подчеркнул, что с ними необходимо консультироваться, но Турция иногда не замечает такого же зрелого поведения с их стороны.
Ранее министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.
Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что министр обороны отметил нереалистичность возврата Украины к границам до 2014 года с точки зрения США и подчеркнул желание американского президента завершить конфликт.