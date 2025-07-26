Директор НАБУ спрогнозировал новые атаки на бюро после реформ

Директор НАБУ спрогнозировал рост филигранных атак после возвращения полномочий

Tекст: Вера Басилая

Если Верховная рада примет закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на эти ведомства станут более изощренными, заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает ТАСС.

Кривонос подчеркнул, что дискредитация антикоррупционных органов будет только усиливаться, чтобы подготовить украинское общество к мысли о необходимости реформирования этих структур. По его словам, представители международных организаций, США, Евросоюза и Международного банка уже провели внутренний аудит работы НАБУ, выявили ряд недостатков и предоставили рекомендации.

Директор бюро уточнил, что ведомство подготовит план по выполнению этих рекомендаций. Он также добавил, что обновленная работа НАБУ будет направлена на удовлетворение запроса общества и предотвращение будущих атак. Кривонос предупредил, что в случае новой волны давления бюро может не выдержать, и эта опасность хорошо осознается руководством.

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