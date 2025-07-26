Экс-глава НАБУ заявил о препятствиях со стороны правительства Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Киевское правительство начало препятствовать работе национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), когда деятельность ведомства стала неудобной для высокопоставленных чиновников, передает РИА «Новости». Сытник подчеркнул: «Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ) сразу стало неудобным для действующего правительства».

По его словам, как только НАБУ приступило к задержаниям действующих политиков, оно столкнулось с серьезным сопротивлением. Сытник отметил, что власти развернули клеветническую кампанию против бюро, его сотрудников и лично против него. Также украинская генпрокуратура неоднократно обвиняла НАБУ в различных нарушениях.

Сытник добавил, что сопротивление работе НАБУ со стороны чиновников началось еще в 2016 году и с тех пор практически не прекращалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины провела СБУ. Обыски у работников НАБУ в Верховной раде объяснили конфликтом между Ермаком и Кривоносом. Агентство Bloomberg отметило риск потери Киевом помощи Европы из-за давления на антикоррупционные органы.