Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Экс-глава НАБУ заявил о препятствиях со стороны правительства Украины
Киевские чиновники начали ограничивать деятельность НАБУ после начала расследований против высокопоставленных представителей власти, что вызвало резкую негативную реакцию, заявил бывший руководитель НАБУ Артем Сытник.
По его словам, Киевское правительство начало препятствовать работе национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), когда деятельность ведомства стала неудобной для высокопоставленных чиновников, передает РИА «Новости». Сытник подчеркнул: «Когда впервые в истории Украины начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников, было очевидно, что это (деятельность НАБУ) сразу стало неудобным для действующего правительства».
По его словам, как только НАБУ приступило к задержаниям действующих политиков, оно столкнулось с серьезным сопротивлением. Сытник отметил, что власти развернули клеветническую кампанию против бюро, его сотрудников и лично против него. Также украинская генпрокуратура неоднократно обвиняла НАБУ в различных нарушениях.
Сытник добавил, что сопротивление работе НАБУ со стороны чиновников началось еще в 2016 году и с тех пор практически не прекращалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины провела СБУ. Обыски у работников НАБУ в Верховной раде объяснили конфликтом между Ермаком и Кривоносом. Агентство Bloomberg отметило риск потери Киевом помощи Европы из-за давления на антикоррупционные органы.