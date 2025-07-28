Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.8 комментариев
Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.
Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.
«Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.
По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.
Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.
Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.