Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

«Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.