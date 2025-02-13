ЕС поддержал целостность Украины после слов Хегсета

Главы МИД ЕС поддержали территориальную целостность Украины на фоне заявлений Хегсета

Tекст: Александра Юдина

Главы МИД ряда европейских стран и представители Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы выступили в поддержку территориальной целостности Украины после заседания в формате Weimar+, передает РБК.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – указано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании.

Участники подчеркнули приверженность поддержке Украины до достижения справедливого и всеобъемлющего мира.

По словам европейских представителей, мир должен гарантировать интересы Украины и соответствовать интересам европейских стран. В заявлении также отмечено ожидание возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими союзниками.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.