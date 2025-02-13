За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
ЕС поддержал целостность Украины после слов Хегсета
Главы МИД ЕС поддержали территориальную целостность Украины на фоне заявлений Хегсета
Главы МИД ряда европейских стран и представители ЕС подтвердили поддержку территориальной целостности Украины на совещании Weimar+ по безопасности.
Главы МИД ряда европейских стран и представители Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы выступили в поддержку территориальной целостности Украины после заседания в формате Weimar+, передает РБК.
«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – указано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании.
Участники подчеркнули приверженность поддержке Украины до достижения справедливого и всеобъемлющего мира.
По словам европейских представителей, мир должен гарантировать интересы Украины и соответствовать интересам европейских стран. В заявлении также отмечено ожидание возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими союзниками.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.