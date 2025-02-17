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    Когда ключевая ставка Банка России начнет снижаться
    Британия сообщила о готовности отправить войска на Украину
    Шольц: Европа не позволит демилитаризировать Украину без участия ЕС
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Стала известна дата переговоров России и США по Украине
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
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    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    11 комментариев
    17 февраля 2025, 09:29 • Новости дня

    Наемники ВСУ захотели «воевать в Израиле» после завершения конфликта на Украине

    WSJ: Иностранные наемники ВСУ после урегулирования конфликта решили воевать в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Примкнувшие к ВСУ иностранные наемники изучают возможность продолжения своей деятельности в Израиле после урегулирования украинского конфликта, сообщила газета Wall Street Journal.

    В беседе с Wall Street Journal наемник из Колумбии Джонни Панильи заявил, что пытается поехать и «воевать в Израиле». Как сообщает РИА «Новости».

    Панилья не уточнил, к какой стороне конфликта он намерен примкнуть в Израиле. Однако его заявление подчеркивает стремление некоторых иностранных наемников продолжать участие в вооруженных конфликтах даже после конфликта на Украине.

    Ранее ВС России уничтожили группу наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой.

    МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

    До этого сообщалось о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в странах, включая Бельгию, Грецию, Данию, Исландию, Латвию, Польшу, США, Финляндию и Швецию.

    16 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заметил несерьезное поведение Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

    Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

    Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    16 февраля 2025, 16:55 • Новости дня
    В Британии обвинили ВСУ в растрате западных вооружений

    СМИ Британии: У армии России теперь больше комплексов Javelin, чем у британской

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные источники обвинили ВСУ в нерациональном использовании западных вооружений, отмечая, что украинские войска используют советскую тактику, что приводит к небрежной трате таких дорогостоящих систем, как Javelin и NLAW, сообщает газета Telegraph.

    Британские военные источники обвиняют украинские вооруженные силы в чрезмерной трате предоставленных западных вооружений. По словам источников, ВСУ совмещают западное оружие с тактикой советского образца, что приводит к растрате значительного количества дорогих вооружений от НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Военные источники рассказали, что украинцы должны были показывать видеозаписи правильного применения оружия. Однако на кадрах видно, как ВСУ хаотично используют сразу пять или шесть противотанковых установок NLAW. Стоимость одного залпа из такого оружия составляет более 100 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно свыше 125 тыс. долларов по текущему курсу.

    Кроме того, украинские войска, следуя советскому подходу, нередко оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут использоваться повторно. Их цена превышает 100 тыс. долларов. Источники также сообщили, что российские силы часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками. Один из источников отметил, что у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской.

    Ранее СМИ писали, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией, что связано с опасениями по поводу позиции США.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    16 февраля 2025, 14:58 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину

    Финский президент предложил переговоры для перевооружения Украины и давления на Россию

    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности предложил провести предварительные переговоры для перевооружения Украины и усиления давления на Россию.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости предварительных переговоров для перевооружения Украины и оказания давления на Россию, передает РИА «Новости». Стубб подчеркнул, что первая фаза заключается в проведении таких переговоров и перевооружении, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Он уточнил, что это предполагает санкции и замораживание активов для достижения этой цели.

    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб отметил, что вторая фаза, до которой еще не дошли, это прекращение огня. Он пояснил, что прекращение огня часто путают с мирным процессом. По мнению финского президента, важно разделять эти понятия и подходить к стратегическому планированию с четким пониманием этапов конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    16 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил, что президентские выборы в стране запланированы на 26 октября 2025 года.

    Как сообщает mk.ru, Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил о дате будущих президентских выборов в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что выборы состоятся 26 октября 2025 года. Порошенко отметил, что информацию он получил из нескольких источников: Офиса президента, правоохранительных органов и полиграфического комбината «Украина», занимающегося вопросами подготовки бюллетеней.

    Порошенко подчеркнул, что планирует участвовать в выборах и надеется на возвращение в президентское кресло, сравнивая свою возможную победу с возвращением на пост нынешнего президента США.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

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    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    16 февраля 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине

    Песков: Россия в будущих переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева

    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о влиянии прошлого обмана со стороны Запада на позицию России в будущем. Он подчеркнул, что Россия должна делать корректировки в переговорах с Украиной из-за дефицита ее суверенитета и доверия, передает ТАСС.

    «Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова», – заметил Песков, комментируя отказ Украины от стамбульских договоренностей. Также он указал, что выполнение Минских соглашений могло бы сохранить целостность Украины и предотвратить внутренний конфликт.

    «Если канцлер Германии [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение дел, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман? По-русски это обман», – дал характеристику представитель Кремля.

    «Это просто должно было стать и стало для нас еще одним уроком, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы, – добавил пресс-секретарь президента РФ. – Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который был в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции».

    Песков также отметил, что времена романтизма в международных отношениях для России закончились, сейчас настало время прагматизма. Россия, по словам Пескова, научилась отстаивать свои интересы, не попадая в сети лживых обещаний.

    «В итоге удалось составить документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими в Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей в Донбассе отделиться от Украины, – рассказал Песков, – страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов».

    «Этого бы всего могло бы не быть», – подчеркнул он.

    Касаясь отношений с США, Песков заявил, что Украина имеет с ними отношения типа «хозяин – слуга», в отличие от равноправных отношений с Россией, которые существовали ранее. Он также выразил мнение, что в ходе минских переговоров Путин проявил исключительный дипломатический талант, что позволило лидерам стран достичь сложных соглашений.

    «Тогда Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант», – отметил он. По словам Пескова, никто не предполагал, что переговоры в Минске продлятся 16 часов. «Все понимали, что разговор будет очень сложным, но что он будет проходить именно так… По сути, главы государств тогда занимались написанием документов», – пояснил представитель Кремля.

    Он пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Причем черновик был на английском и сразу же переводился на другие языки. Главам государств приходилось проверять, чтобы все понятия не искажались при переводе на другой язык и точно соответствовали друг другу. «И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее сообщалось, что американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    В пятницу лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

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    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    16 февраля 2025, 11:08 • Новости дня
    На Украине произошло второе за месяц землетрясение в Полтавской области

    Второе за месяц неощутимое землетрясение на Украине произошло в Полтавской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в районе села Браилки Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1, которое классифицируется как неощутимое из-за его небольшой глубины в два километра.

    Как передает РИА «Новости», в ночь на воскресенье в Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1. По данным главного центра специального контроля Украины, эпицентр землетрясения располагался в районе села Браилки, на глубине два километра.

    Центр сообщил, что данное событие классифицируется как неощутимое. Ранее, 1 февраля, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям фиксировала в этом же регионе землетрясение магнитудой 3,67. Оба землетрясения не нанесли значительного ущерба и не повлияли на населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районах Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций были зафиксированы подземные толчки.

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    16 февраля 2025, 12:07 • Новости дня
    Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины

    Рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для Украины

    Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины
    @ Mohssen Assanimoghaddam/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Лаврио рабочие остановили транспортировку 350 тонн взрывчатки для производства снарядов, предназначенных для Украины, из-за отсутствия мер безопасности.

    Как передает РИА «Новости», в греческом городе Лаврио рабочие центра заблокировали колонну из восемнадцати грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS. По информации сайта Компартии Греции 902.gr, взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые должны были быть отправлены на Украину в рамках поддержки режима Зеленского.

    Акция протеста организована Рабочим центром Лаврио, который осудил отсутствие мер безопасности при транспортировке опасного груза через жилые районы. По данным рабочих, взрывчатка должна была храниться на открытой площадке завода без каких-либо мер защиты.

    Под давлением протестующих часть груза будет возвращена на судно, с которого он был доставлен, а оставшаяся часть будет транспортирована в безопасное место ночью. Полиция, по требованию протестующих, возбудила дело против всех виновных в нарушении мер безопасности при транспортировке, касающееся пяти грузовиков, которые успели покинуть порт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афинах прошел многотысячный митинг против НАТО. Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    17 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на времевском направлении, закрепив позиции в южной части села.

    Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начав ожесточенные бои, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продолжают наступление.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись северо-западнее Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое».

    По данным Минобороны, еще в январе российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку. Времевское направление стратегически важно, так как находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), боевые действия здесь могут определять дальнейший ход событий на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на ореховском и времевском направлениях. Кроме того российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку территории.

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    17 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия сообщила о готовности отправить войска на Украину

    Стармер: Британия готова гарантировать безопасность Украины размещением войск

    Британия сообщила о готовности отправить войска на Украину
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта, сообщает

    Стармер подчеркнул важность ведущей роли Британии в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. В статье для The Daily Telegraph он отметил, что страна готова поддерживать украинские вооруженные силы и выделять ежегодно 3 млрд фунтов стерлингов до 2030 года, передает ТАСС.

    Кроме того, Стармер заявил о готовности Британии внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости.

    По его словам, такая мера является частью более широкой стратегии содействия безопасности в регионе и поддержки Киева. Великобритания, по его словам, стремится к активной роли в международных усилиях по обеспечению мира на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    16 февраля 2025, 13:34 • Новости дня
    The Observer: Украина летом столкнется с угрозой ухудшения военной ситуации

    The Observer: Украина может столкнуться с военными трудностями к лету

    The Observer: Украина летом столкнется с угрозой ухудшения военной ситуации
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на Украине может значительно ухудшиться к лету, если США прекратят военную помощь, сообщает The Observer.

    Украина может оказаться в сложной военной обстановке к началу лета, особенно если Соединенные Штаты приостановят военную помощь, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Observer. Источники в Киеве предупредили о вероятности ухудшения ситуации на поле боя.

    Украинская армия уже сталкивается со значительными проблемами, включая масштабное дезертирство и трудности с мобилизацией новых военнослужащих. Кроме того, бойцы на передовой испытывают усталость, что усиливает беспокойство по поводу их способности к продолжению боевых действий. В случае прекращения поддержки со стороны США, эти вызовы могут усугубиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за морозов; глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам; CNN сообщал о пропаже более двадцати американских наемников на Украине.

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    17 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода

    Число жертв среди пехоты ВСУ в Курской области возросло из-за холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания до минус 15 градусов, украинские военные остались без теплой одежды и погибают от холода.

    Как сообщает РИА «Новости», в Курской области смертность среди военных ВСУ увеличилась из-за резкого похолодания. Войска противника не могут провести ротацию и доставить теплую одежду и боеприпасы. Источник в российской группировке войск «Север» отметил, что украинские солдаты заняли позиции, не имея теплой экипировки, что привело к росту смертности от холода.

    Температура в регионе сейчас достигает минус 15 градусов, и это усложняет положение украинских военных. «Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжело раненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра», – добавил собеседник агентства.

    Кроме того, украинские военные не эвакуируют своих раненых бойцов из зоны боевых действий, что усугубляет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины и уничтожении складов на украинской территории. Элитный батальон морпехов ВСУ был выведен из Курской области после разгрома. Командир ВСУ заявлял о проблемах с мотивацией среди солдат.

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