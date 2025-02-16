Политолог: Европа больше не сможет выработать единой позиции по Украине

Политолог Соколов: Европа будет вынуждена принять адекватный взгляд на украинский конфликт

Tекст: Евгений Поздняков

«Макрон пытается представить альтернативный формат урегулирования конфликта на Украине. Во многом эта инициатива носит характер импровизации, поскольку лидеры ЕС не ожидали такого напора от Трампа в вопросе диалога с Россией», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Скорее всего, формирование единого подхода к реагированию на давление со стороны США окажется непростым. Внутри Евросоюза немало мнений насчет того, как именно стоит разговаривать с Москвой и что нужно делать в отношении Киева. Диапазон мнений максимально широк: от Венгрии до Франции и Германии», – акцентирует собеседник.

«Таким образом, саммит в Париже точно не станет крайне результативным мероприятием. Договориться о чем-либо с первого раза европейцы в столь сложных условиях не смогут. Для России это несет некоторые выгоды. Потрясения, вызванные заявлениями администрации Трампа, могут вынудить ЕС пересмотреть внешнеполитические подходы последних лет», – отмечает эксперт.

«Москва не столько заинтересована в том, чтобы полностью «выбить» Брюссель в качестве самостоятельного актора из переговорного процесса, сколько заставить его адекватно оценивать сложившуюся политическую реальность. На мой взгляд, имеются все шансы на то, что со временем Европа будет двигаться именно в этом направлении», – рассуждает он.

«Именно поэтому говорить о наличии двух лагерей в коллективном Западе пока преждевременно. Конечно, эффект от речи Вэнса был очень ярким, но все же это только начало переосмысления отношений США и ЕС. Произойти еще может очень многое. И Вашингтон, как и Брюссель, способны скорректировать свои итоговые позиции», – заключил Соколов.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, почему именно Европа стала главным подстрекателем Украины к продолжению войны.