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Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
Politico сообщила о созванной Макроном экстренной встрече европейского руководства в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон соберет европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, которые предъявляет политика новых властей США, сообщила Politico со ссылкой на польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.
«Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж», – сказал Сикорский. Он добавил, что ожидает от европейских лидеров «очень серьезного обсуждения» проблем, создаваемых Вашингтоном, пишет Politico.
Сикорский отметил, что новые власти США действуют по методу «который русские называют «разведка боем». По его словам, такой метод подразумевает давление, оценку реакции и смену позиции. «Нам нужно ответить на это», – подчеркнул министр.
Позднее Telegraph сообщила, что глава правительства Великобритании Кир Стармер готов принять участие в саммите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что политика новых властей США стала электрошоком для Европы и поможет ЕС адаптироваться к новым реалиям, также он подчеркнул важность усиления европейского суверенитета на фоне смены власти в США.