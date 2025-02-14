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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    4 комментария
    14 февраля 2025, 05:31 • Новости дня

    Макрон назвал действия Трампа электрошоком для Европы

    Макрон заявил о стратегической неопределенности Европы после возвращения Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США стало электрошоком для Европы, подчеркнув, что это событие поможет ЕС адаптироваться к новым реалиям, сообщила Financial Times.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британским журналистам заявил, что первые шаги Дональда Трампа после возвращения на пост президента США стали электрошоком для Европы. По словам Макрона, это внешнее потрясение может способствовать перестройке Европейского союза в соответствии с современными требованиями, передает ТАСС.

    «Это электрошок. Нам нужны ассиметричные импульсы, внешние импульсы», – отметил Макрон. Он подчеркнул, что Европа должна воспользоваться этим моментом, чтобы ускориться и начать активные действия. Президент Франции предупредил, что у ЕС нет другого выбора, кроме как адаптироваться к новым условиям.

    Макрон также выразил мнение, что «крайняя стратегическая неопределенность» отрезвит те европейские страны, которые рассчитывали на сохранение «стратегической зависимости» от США. «Была модель, когда говорили, что есть китайский рынок сбыта, американский зонтик, обеспечивающий безопасность, и дешевый российский газ для поддержания производства, но теперь обо всех трех пунктах можно забыть», – подчеркнул он.

    Ранее Макрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики из-за угроз Трампа.

    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Коментарии (19)
    13 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Европейский союз должен осознать необходимость независимости от внешнего влияния, иначе его ждет кризис.

    Фицо выразил мнение, что Европейский союз должен «протрезветь от военного безумия» после телефонного разговора между российским и американским лидерами, передает РИА «Новости».

    Словацкий премьер отметил, что после продолжительного диалога с Путиным президент США позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие действия и предупредить его о возможных изменениях.

    Фицо подчеркнул, что ЕС не получает подобных звонков или инструкций, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости самостоятельного принятия решений. В противном случае, как полагает премьер-министр, ЕС может столкнуться с глубоким кризисом.

    Ранее издание Financial Times писало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы. Сообщалось, что страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    13 февраля 2025, 13:55 • Новости дня
    Медведев заявил о завершении «времени Европы»

    Медведев указал на отсутствие влияния Европы в разговоре президентов России и США

    Медведев заявил о завершении «времени Европы»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Европа утратила свое влияние в мировой политике.

    Медведев прокомментировал недавний телефонный разговор между лидерами России и США, который прошел без согласования с Европой, передает ТАСС.

    По мнению Медведева, это событие демонстрирует, что время Европы в мировой политике подошло к концу.

    Медведев отметил, что Европа, как «фригидная старая дева», обезумела от ревности и ярости, поскольку не была предупреждена о разговоре и не участвовала в консультациях по его содержанию или последующим заявлениям лидеров.

    «Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», – выразил свое мнение политик.

    Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что отсутствие влияния Европы в таких значимых дипломатических событиях свидетельствует о ее реальной роли в современном мире.

    Ранее Медведев подчеркнул значимость разговора Кремля и Белого дома, считая, что диалог важен для предотвращения глобальных конфликтов и необходим для улучшения отношений между РФ и США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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    13 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Доллар ослаб после разговора президентов России и США

    Курс доллара снизился на фоне разговора президентов России и США об окончании войны на Украине

    Доллар ослаб после разговора президентов России и США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Курс доллара снизился по отношению ко всем валютам G10 после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера о возможном окончании войны на Украине, сообщает Bloomberg.

    Доллар США ослаб по отношению ко всем валютам группы G10 после сообщений о том, что президенты России и США договорились начать переговоры о прекращении войны на Украине, что вызвало снижение спроса на безопасные активы, передает Bloomberg.

    Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,3%. Лидерами роста против доллара стали скандинавские и европейские валюты, в частности евро укрепился на 0,5% – до 1,0435 доллара. Европейские фондовые фьючерсы также выросли. Венгерский форинт укрепился на 0,8%, достигнув самого высокого уровня с конца ноября, а польский злотый увеличился на 0,6%.

    «Надежды на перемирие между Россией и Украиной поддерживают позитивные настроения после разговора президентов России и США», – заявил старший стратег по иностранным валютам Национального банка Австралии Родриго Катрил.

    Азиатские валюты также выросли, при этом офшорный юань поднялся на 0,4% к доллару, достигая недельного максимума. Это произошло на фоне позитивного настроя инвесторов, что привело к широкому росту азиатских валют. По словам руководителя стратегии по азиатским валютам в RBC Capital Markets Элвина Тана, движение доллара было вызвано покупкой евро и срабатыванием стопов по другим длинным позициям в долларах.

    Мировые цены на нефть снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.

    Российский рынок акций начал утро с резкого роста на фоне переговоров президентов России и США, при этом индекс Мосбиржи значительно превысил отметку 3200 пунктов.

    Накануне президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым

    Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

    «Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

    Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

    По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    ЕС поддержал целостность Украины после слов Хегсета

    Главы МИД ЕС поддержали территориальную целостность Украины на фоне заявлений Хегсета

    Tекст: Александра Юдина

    Главы МИД ряда европейских стран и представители ЕС подтвердили поддержку территориальной целостности Украины на совещании Weimar+ по безопасности.

    Главы МИД ряда европейских стран и представители Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы выступили в поддержку территориальной целостности Украины после заседания в формате Weimar+, передает РБК.

    «Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – указано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании.

    Участники подчеркнули приверженность поддержке Украины до достижения справедливого и всеобъемлющего мира.

    По словам европейских представителей, мир должен гарантировать интересы Украины и соответствовать интересам европейских стран. В заявлении также отмечено ожидание возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими союзниками.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе, сообщила The Financial Times.

    Европейские страны встревожены исключением из переговоров между США и Россией по вопросу мира на Украине, пишет The Financial Times.

    После объявления президента США о начале переговоров с Владимиром Путиным, европейские столицы были ошеломлены. Они опасаются, что будут вынуждены покрыть расходы на послевоенную безопасность и восстановление без участия в самом процессе переговоров.

    Многие высокопоставленные европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что США могут потребовать от них финансирования реконструкции Украины и размещения войск без их участия в мирных переговорах. Один из чиновников ЕС отметил, что «американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной», что станет серьезным испытанием для единства региона.

    Европейские лидеры намерены уточнить планы США на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудят ситуацию с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Однако, по данным НАТО, подробности американских целей на переговорах в Мюнхене раскрыты не будут, вопросы будут обсуждаться с европейскими столицами в ближайшие недели. Украинские чиновники также выразили недовольство недостаточной активностью европейских лидеров, указывая на ожидание указаний со стороны американского лидера.

    Один из дипломатов ЕС отметил, что есть предел тому, что ЕС может предоставить в плане финансов, оружия и, возможно, живой силы Украине.

    В отсутствие активного диалога с администрацией президента США, европейские чиновники, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, сталкиваются с трудностями в организации встреч с представителями США. Многие национальные правительства вынуждены использовать только двусторонние контакты, чтобы получить информацию о мирном плане, а затем делиться ею с партнерами по ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Лавров удивился международной реакции на разговор Путина и Трампа
    Лавров удивился международной реакции на разговор Путина и Трампа
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил удивление по поводу реакции мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встреч с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином заявил, что его удивила реакция мирового сообщества на телефонный разговор между президентами России и США, передает ТАСС.

    Министр отметил: «Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее».

    Лавров подчеркнул, что это показывает, до какого состояния «довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом».

    Накануне президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Президент США выразил желание провести первую встречу с Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии. Сенатор Алексей Пушков заявил о значимости телефонного разговора лидеров России и США для мировой политики.

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    13 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Politico: Лидеры России и США поразили Европу планом мира на Украине

    Politico: США прекратили поддержку Украины и начали переговоры с Россией о мире

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева пишет Politico.

    Президенты России и США шокировали Европу своим планом достижения мира на Украине, сообщает Politico. Мир был ошеломлен масштабом и внезапностью плана, который лишил Украину надежды на возвращение территорий. Министр обороны США Пит Хегсет объявил в Брюсселе о новой позиции Америки, заявив, что Украина не сможет вернуть себе Крым и восточные территории до границ 2014 года.

    Хегсет заявил, что продолжение борьбы за эти цели только затянет войну и принесет больше страданий. Теперь США планируют сократить свои обязательства по безопасности в Европе, позволяя европейским странам самим заниматься своей обороной.

    Украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на сложившуюся ситуацию, выразил надежду на дальнейшие шаги совместно с США для обеспечения мира.

    В Европе реакция на эти заявления была неоднозначной. Европейские дипломаты подчеркнули, что мирные переговоры должны обязательно учитывать роль Украины и Европы.

    Германия и Латвия выразили несогласие с подходом новой американской администрации, подчеркивая важность участия Украины в любых мирных переговорах. Польша настаивает на усилении военной поддержки Украины перед началом переговоров с Россией, а Франция продолжает поддерживать путь Украины к вступлению в НАТО. Европейские страны требуют, чтобы мирное соглашение обеспечивало долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

    В Киеве некоторые официальные лица, как, например, депутат Рады Александр Мережко, считают, что для возврата украинских территорий необходима дополнительная военная и экономическая поддержка от США.

    Ожидается, что делегация США начнет переговоры с представителями России в ближайшее время. В состав американской команды входят государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.

    Ранее The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

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    13 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп предложил вернуть Россию в G7

    Трамп заявил о желании восстановить участие России в «Группе семи»

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил намерение вернуть Россию в состав G7, подчеркнув, что исключение России из G8 было ошибкой, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, президент США Дональд Трамп заявил о своем желании вернуть Россию в группу ведущих индустриальных стран G7, передает РИА «Новости».  Глава Белого дома отметил, что считает исключение России из G8 ошибочным шагом.

    «Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», – цитирует агентство слова Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

    В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.




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