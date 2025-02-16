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На Украине произошло второе за месяц землетрясение в Полтавской области
Второе за месяц неощутимое землетрясение на Украине произошло в Полтавской области
Ночью в районе села Браилки Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1, которое классифицируется как неощутимое из-за его небольшой глубины в два километра.
Как передает РИА «Новости», в ночь на воскресенье в Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1. По данным главного центра специального контроля Украины, эпицентр землетрясения располагался в районе села Браилки, на глубине два километра.
Центр сообщил, что данное событие классифицируется как неощутимое. Ранее, 1 февраля, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям фиксировала в этом же регионе землетрясение магнитудой 3,67. Оба землетрясения не нанесли значительного ущерба и не повлияли на населенные пункты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районах Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций были зафиксированы подземные толчки.