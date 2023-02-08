На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции

На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».

О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.

Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.

Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек.