Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс. человек

В Турции число жертв землетрясения превысило 8,5 тыс. человек

Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.

О последних данных в ходе брифинга сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Также глава страны добавил, что обрушились около 6444 зданий.

Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.