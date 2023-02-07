Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС

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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС

    7 февраля 2023, 15:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС, затронуты несколько провинций, в них введено чрезвычайное положение.

    В зону ЧС попали десять провинций, в которых на три месяца ввели чрезвычайное положение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что всего в результате природной катастрофы пострадали 13 млн человек, которые проживали в этих десяти провинциях.

    Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

     

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    В Турции произошло новое землетрясение

    7 февраля 2023, 06:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.

    Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

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    В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
    Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
    		    6 февраля 2023, 19:27
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.

    Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    Причина возгорания пока не установлена.

    Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.

    Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.

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    Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
    		    6 февраля 2023, 21:15
    Фото: МЧС России/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

    На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.

    Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.

    Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.

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    Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
    В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
    		    7 февраля 2023, 09:53
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».

    Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

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    В Турции объявлен общенациональный траур
    Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции

    6 февраля 2023, 21:24

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщила его пресс-служба.

    В указе говорится, что с 6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране.

    «Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – отмечается в документе, передает ТАСС.

    Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

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    Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

    6 февраля 2023, 21:45

    Текст: Ольга Иванова

    Горячая линия открыта для российских туристов в Турции, которые нуждаются в помощи в связи с землетрясением.

    Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

    Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.

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    Россиянин погиб при землетрясении в Турции
    Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
    		   7 февраля 2023, 12:00
    Фото: Zakariya Yahya/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.

    Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

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    Число погибших в Турции возросло до 2921 человека

    7 февраля 2023, 05:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

    Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.

    Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.

    Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.

    Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.

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    Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762 человек

    6 февраля 2023, 22:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

    К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».

    Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.

    Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.

    В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.

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    Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 1500 человек
    Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1498 человек

    6 февраля 2023, 18:36

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших возросло до 1498 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.

    Сезер уточнил, что пострадали 8533 гражданина Турции, передает ТАСС.

    Между тем министерство здравоохранения соседней Сирии сообщило, что число погибших в стране увеличилось до 461, еще 1326 человек пострадали. Информация о жертвах не является окончательной, подчеркнули в Минздраве.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634. В Сирии сообщали о 403 погибших.

    Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.

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    Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
    АТОР: Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции

    7 февраля 2023, 10:49

    Текст: Александра Юдина

    В отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования, сообщает Ассоциация туроператоров.

    В Telegram-канале АТОР уточняется, что на месте отеля ведутся спасательные работы. В данный момент известно минимум о четырех разрушенных отелях в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. В двух из них жили спортивные команды.

    В ассоциации заметили, что некоторые СМИ восприняли слово «русскоговорящие» как синоним россиян, однако речь идет о гражданах Турции, которые могут общаться с туристами на русском.

    Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

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    Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек

    6 февраля 2023, 23:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

    В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, заявил Татар, передает РИА «Новости».

    До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.

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    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
    Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек

    7 февраля 2023, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

    По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».

    По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

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    Байден пообещал Эрдогану помочь справиться с последствиями землетрясения

    7 февраля 2023, 02:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Анкара может рассчитывать на Вашингтон при ликвидации последствий землетрясения, заявил президент США Джо Байден в телефонной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    США готовы оказать Турции любую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, Байден выразил соболезнования в ходе разговора, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Также американский президент коснулся темы американских специалистов, которых оперативно развертывают для оказания помощи Турции в проведении поисково-спасательных работ и другой помощи.

    Помимо прочего, специалисты из США окажут медицинскую помощь пострадавшим и займутся доставкой предметов первой необходимости.

    По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.

    Россия уже отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.

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    В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном

    7 февраля 2023, 03:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

    Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».

    Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, сообщает ТАСС.

    У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.

    В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

    Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.

    Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.

    По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.

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