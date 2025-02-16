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В Дагестане водитель обстрелял полицейских при проверке документов
Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов и был ранен при задержании
В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским, остановившим его на въезде в село Хучни для проверки документов, и был ранен при задержании.
Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел на въезде в село Хучни 15 февраля 2025 года в вечернее время. Полицейские остановили легковой автомобиль для проверки документов. Водитель, мужчина 2002 года рождения, открыл огонь по сотрудникам из огнестрельного оружия.
В результате происшествия водитель был ранен при его задержании. Следственное управление СК РФ по Дагестану организовало процессуальную проверку по факту случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане арестовали двух подозреваемых в нападении на полицейского, среди которых оказался сын бывшего чиновника региона, которого также обвинили в участии в этом инциденте. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в конфликте с огнестрельным оружием участвовал дагестанский чиновник.