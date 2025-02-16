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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 10:49 • Новости дня

    В Дагестане водитель обстрелял полицейских при проверке документов

    Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов и был ранен при задержании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским, остановившим его на въезде в село Хучни для проверки документов, и был ранен при задержании.

    Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел на въезде в село Хучни 15 февраля 2025 года в вечернее время. Полицейские остановили легковой автомобиль для проверки документов. Водитель, мужчина 2002 года рождения, открыл огонь по сотрудникам из огнестрельного оружия.

    В результате происшествия водитель был ранен при его задержании. Следственное управление СК РФ по Дагестану организовало процессуальную проверку по факту случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане арестовали двух подозреваемых в нападении на полицейского, среди которых оказался сын бывшего чиновника региона, которого также обвинили в участии в этом инциденте. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в конфликте с огнестрельным оружием участвовал дагестанский чиновник.

    15 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене

    Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене

    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Модератор не разрешила Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции говорить на украинском языке, следует из видео конференции.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.

    Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.

    На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.

    Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц завил, что уйдет их политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    15 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

    Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

    «Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».


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    16 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян

    Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.

    Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.

    Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.

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    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    15 февраля 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины

    Политолог Камкин объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины

    Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Режим чрезвычайной ситуации позволяет Германии увеличить заимствования и налоговую нагрузку без бюджетных консультаций, это достаточно редкий механизм, но он прописан в конституции, пояснил газете ВЗГЛЯД германист Александр Камкин. В субботу канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления ЧС для финансирования военной помощи Украине.

    «В последние дни до выборов Шольц будет пытаться провести свою инициативу по введению в стране чрезвычайной ситуации (ЧС). Одна из статей конституции Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ЧС. Это позволяет увеличить заимствования и долговую нагрузку на экономику страны без бюджетных консультаций», – отмечает Александр Камкин, замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН.

    Эксперт напомнил, что к подобным механизмам немецкое правительство прибегало в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, а также во время долгового кризиса в Греции в середине нулевых. «Это достаточно редкий механизм, но он прописан в основном законе. Видимо, Шольц решил повторить подобную процедуру», – добавил собеседник.

    При этом лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого называют наиболее вероятным кандидатом на должность канцлера после выборов, «еще более решительно, чем Шольц, выступает за передачу Украине тяжелых вооружений, в частности, ракет».

    Что касается заявления канцлера о желании поддерживать вооруженные силы Украины (ВСУ) после завершения украинского кризиса, то «Шольц и многие немецкие парламентарии находятся в шоковом состоянии после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса», отметил эксперт.

    «Они привыкли жить в выдуманном ими мире политики и ценностей, поэтому считают, что их позиция единственно правильная. Европейцам не удается развернуться так резко на 180 градусов, как это сделали США. Поэтому нельзя исключать, что в случае перемирия европейцы продолжат ремилитаризацию Украины», – рассуждает Камкин.

    По его словам, многое будет зависеть от итогового текста мирного соглашения.

    «Если России удастся продавить свою позицию по нейтральному и демилитаризованному статусу Украины, какой был у Германии после поражения в Первой мировой войне, – это одно. Если подобных механизмов прописано не будет, то нельзя исключать, что европейские страны будут пытаться использовать Украину для продвижения своих геополитических интересов, как это было на Балканах в 1990-е годы», – пояснил спикер.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Для него это была одна из последних возможностей обратиться к мировой аудитории перед предстоящими 23 февраля в стране парламентскими выборами. Канцлер заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, конституция Германии предусматривает возможность ослабления «долгового тормоза» в случае возникновения ЧС. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи. «Долговой тормоз» ограничивает годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. Это правило появилось в 2009 году. Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге одобрит такую инициативу.

    Шольц заявил также, что Германия не поддержит «навязанный силой мир», так как «крах Украины не приведет к миру». По его словам, немцы продолжат поддерживать ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь.

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    15 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Певица Немеляйнен погибла в ходе бытовой ссоры в Севастополе

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе в результате ссоры в дачном кооперативе «Муссон» на Фиолентовском шоссе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.

    В результате бытовой ссоры в дачном кооперативе в Севастополе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, сообщает РИА «Новости» . Ссора произошла в ночь на 12 февраля, когда житель кооператива устроил застолье с Немеляйнен и ее сожителем в СНТ «Муссон». В ходе конфликта сосед напал на них с кирпичом, нанеся смертельные удары по голове певицы, а также ранив ее спутника.

    Сожитель погибшей, 36-летний мужчина, был госпитализирован после инцидента. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.

    У Немеляйнен осталась 14-летняя дочь, за соблюдением прав которой сейчас следит прокуратура региона. Девочку передали отцу, который теперь будет заботиться о ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске супруга рэпера ТрикоПюшона убила мужа ножом в шею во время ссоры. Причем музыкант водил знакомство с Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена. Уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) было зарегистрировано Смольнинским райсудом в Петербурге.

    Коментарии (19)
    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

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    15 февраля 2025, 20:38 • Новости дня
    В Сочи обыскали особняки экс-офицеров «Альфы» по делу об убийствах женщин

    СК обыскал дома экс-полковников группы «Альфы» по делу об убийствах женщин в Сочи

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет провел обыски в особняках бывших полковников ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова, подозреваемых в причастности к убийствам женщин в Сочи в начале 2000-х годов.

    Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в особняках экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова, передает Ura.Ru.

    Их подозревают в причастности к убийствам женщин, совершенным в начале 2000-х годов в поселке Лазаревском, пригороде Сочи. Операция проводилась с поддержкой вооруженных сотрудников МВД, а по окончании обысков Ворошилин и Неразников были допрошены.

    Убийства, которые расследуются, связываются с деятельностью местного криминального авторитета Виктора Власова, известного под прозвищем Кириллыч. Он был арестован в октябре 2023 года. По версии следствия, именно его группировка совершила расправы над женщинами.

    Ранее бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, планирует заключить контракт с Минобороны. В  состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.

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    15 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

    Песков заявил, что Кремль учел заявление Вэнса об искажении его слов о военных США на Украине

    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль обратил внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об искажении его позиции по вопросу отправки американских военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль увидел заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его ответ на вопрос о возможности отправки американских военных на Украину, передает ТАСС.

    «Да, приняли к сведению», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее Песков отметил, что заявление в The Wall Street Journal о «возможной отправке» американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются новыми элементами американской позиции. Эти моменты необходимо прояснить в ходе предстоящих контактов между странами.

    Ранее вице- президент США Джэй Ди Вэнс опроверг заявления о том, что он говорил об отправке американских военных на Украину, назвав трактовку его слов в The Wall Street Journal неверной.

    WSJ, в свою очередь, сообщила, что Вэнс в интервью заявил о готовности Вашингтона использовать экономические и военные средства для давления на Россию с целью достижения соглашения по Украине.

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    15 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание
    Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») грузинского радикала Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, остановил вещание на шестой год работы из-за финансовых проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем заявлении телеканал обвинил в проблемах одного из учредителей, бизнесмена Зазу Окуашвили.

    Как отмечается, «Окуашвили служит «русскому режиму» и закрывает главный критический канал страны».

    «Работаем, чтобы изыскать средства восстановить эфир», – отмечено в заявлении.

    «Мтавари» остановил все передачи, которые выходили в прямом эфире. Это информационные программы, ток-шоу, утренние, дневные и вечерние передачи с участием приглашаемых в студию гостей.

    В декабре грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Заза Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях и доведении телеканала до банкротства.

    В том числе он говорил о колоссальных зарплатах директоров. Так, Гварамия получал на канале ежемесячно около 90 тыс. лари (32 тыс.и долларов).

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    15 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене

    Интернет-пользователи высмеяли слова президента Литвы о ключевой роли страны в безопасности Европы

    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Сети высмеяли выступление президента Литвы Гитанаса Науседы на Мюнхенской конференции, где он назвал свою страну «ключевым столпом европейской безопасности».

    Во время своего выступления Неуседа отметил, что Литва является «ключевым столпом европейской безопасности». Помимо этого, Науседа призвал вести переговоры по урегулированию на Украине с «позиции силы» и подчеркнул важность участия Киева в обсуждении решения конфликта. Президент также выразил уверенность, что безопасность на Украине может быть гарантирована только при вступлении страны в НАТО, а также предложил отправить туда европейские войска.

    Речи Науседы вызвала бурную реакцию в Сети.

    «Смешная эта непоседа. Неужели и сам верит в чепуху свою», – приводит «Царьград» комментарий одного из пользователей.

    Другой добавил, что не смог бы стать политиком, потому что «нести такую пургу – со стыда помереть».

    Также в Сети высмеяли заявление Неуседы о «23 тыс. литовских солдат, которые обеспечивают безопасность всей Европы».

    «Страну можно на карте плевком закрыть, а амбиций – как у всего глобуса», – добавил другой комментатор.

    «Похоже, Зеленский ему немного отсыпал...», – предположил один из пользователей Сети.

    Ранее блогеры высмеяли Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

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    15 февраля 2025, 11:30 • Новости дня
    Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве
    Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве
    @ MykolaivNationalPolice

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве женщина с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, погибли два человека и восемь получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.

    На юге Украины в городе Николаев произошел взрыв возле кафе, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Страна», инцидент случился после того, как к группе военных подошла женщина с сумкой.

    В результате взрыва погибли два человека: сама женщина и один из военных, находившихся на месте происшествия. Восемь человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

    Украинская полиция ранее подтвердила гибель двух человек и ранения восьми, но не раскрыла детали инцидента. Видео, опубликованное «Страной», показывает момент, когда женщина приближается к военным перед взрывом. По словам очевидцев, она могла нести взрывное устройство в своей сумке.

    Кроме того, в пятницу в Николаеве произошел еще один взрыв. В районе вокзала 41-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб. Обстоятельства этого инцидента также остаются под следствием полиции, и пока неизвестно, связан ли он с первым взрывом у кафе.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы.


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    15 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    Захарова резко отчитала итальянских журналистов по вопросам моды и политики
    Захарова резко отчитала итальянских журналистов по вопросам моды и политики
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес итальянского журналиста Паоло Валентино после заявления о ее якобы шоппинге в Дубае, подчеркнув, что носит только одежду отечественного производства.

    Захарова в своем Telegram-канале ответила на критику итальянских журналистов, обвинивших ее в якобы шоппинге в Дубае. Она подчеркнула, что предпочитает одежду исключительно российских производителей и никогда не ездила на шоппинг за границу.

    Захарова обратилась к главному редактору газеты Corriere della Sera Лучано Фонтана, указав на недостоверность публикации и высказала надежду, что газета признает ошибку и опубликует опровержение.

    «Наш вчерашний комментарий из брифинга о немыслимой речи президента Италии Серджо Маттареллы, в которой он сравнил Россию с Третьим рейхом, попал в цель: местных русофобов разорвало», – заметила она, добавив, что после этого газета перешла на личности.

    «Я ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например, общение – вот это мое. Но не «шоппинг», – подчеркнула она.

    «А с 2014 года, когда были введены первые санкции... я принципиально выбираю все наше, поддерживая отечественного производителя», – добавила Захарова.

    «Понимаю, Вам нравится мой стиль. Это говорит о Вас как об истинном итальянце. Знаете, почему? Потому что я - русская и стиль у меня такой же», – заметила она.

    Она также раскритиковала издание за искажение информации о России и выразила недоумение, почему не были приведены слова президента США, который, по ее мнению, играет ключевую роль в текущей геополитической ситуации. Захарова отметила, что в Италии уже запущена петиция с извинениями в адрес России от имени итальянского народа, и на момент написания ее подписали 2644 человека.

    В заключение Мария Захарова предложила поделиться названиями российских брендов, которыми она пользуется, и пригласила на российский форум «Диалоги о фейках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал прислать главе МИД Индонезии Ретно Марсуди брошь из Москвы, аналогичную той, которая есть у Марии Захаровой. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова затем показала брошь и пообещала отправить в подарок такую же Марсуди.

    Ранее Захарова назвала провокацией ажиотаж из-за подаренной ей делегацией Баку броши.

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