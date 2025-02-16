Взрывы прогремели в Одесской области

Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.7 комментариев
Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.7 комментариев
Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.4 комментария
Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.
В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).
При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.
Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.
А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.
Силовики обыскали отель в Москве, где Хакамада выступала на вечеринке ко Дню влюбленных
Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в отеле Savoy в центре Москвы, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash и Telegram-канал Shot.
На мероприятии, где выступала известная российская общественная деятельница Ирина Хакамада, было около 80 гостей. Посетители наслаждались диджейскими сетами Хакамады, причем стоимость места за столиком варьировалась от 50 до 150 тыс. рублей.
По данным «Рен-ТВ», силовики провели обыск помещения с использованием служебной собаки в поисках запрещенных веществ. Некоторые посетители были вынуждены лечь на пол, где были обнаружены пакетики с «неизвестным порошком». В процессе обыска были задержаны несколько человек, которых доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
В результате обыска в одной из машин, припаркованных у отеля, был найден пистолет. В настоящее время компетентные органы занимаются проверкой законности ношения обнаруженного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя.
Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене
На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.
Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.
На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.
Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.
Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.
«Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».
Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.
Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».
Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.
Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.
Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой
Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.
У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.
Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.
Политолог Камкин объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины
«В последние дни до выборов Шольц будет пытаться провести свою инициативу по введению в стране чрезвычайной ситуации (ЧС). Одна из статей конституции Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ЧС. Это позволяет увеличить заимствования и долговую нагрузку на экономику страны без бюджетных консультаций», – отмечает Александр Камкин, замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН.
Эксперт напомнил, что к подобным механизмам немецкое правительство прибегало в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, а также во время долгового кризиса в Греции в середине нулевых. «Это достаточно редкий механизм, но он прописан в основном законе. Видимо, Шольц решил повторить подобную процедуру», – добавил собеседник.
При этом лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого называют наиболее вероятным кандидатом на должность канцлера после выборов, «еще более решительно, чем Шольц, выступает за передачу Украине тяжелых вооружений, в частности, ракет».
Что касается заявления канцлера о желании поддерживать вооруженные силы Украины (ВСУ) после завершения украинского кризиса, то «Шольц и многие немецкие парламентарии находятся в шоковом состоянии после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса», отметил эксперт.
«Они привыкли жить в выдуманном ими мире политики и ценностей, поэтому считают, что их позиция единственно правильная. Европейцам не удается развернуться так резко на 180 градусов, как это сделали США. Поэтому нельзя исключать, что в случае перемирия европейцы продолжат ремилитаризацию Украины», – рассуждает Камкин.
По его словам, многое будет зависеть от итогового текста мирного соглашения.
«Если России удастся продавить свою позицию по нейтральному и демилитаризованному статусу Украины, какой был у Германии после поражения в Первой мировой войне, – это одно. Если подобных механизмов прописано не будет, то нельзя исключать, что европейские страны будут пытаться использовать Украину для продвижения своих геополитических интересов, как это было на Балканах в 1990-е годы», – пояснил спикер.
В субботу канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Для него это была одна из последних возможностей обратиться к мировой аудитории перед предстоящими 23 февраля в стране парламентскими выборами. Канцлер заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.
По его словам, конституция Германии предусматривает возможность ослабления «долгового тормоза» в случае возникновения ЧС. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи. «Долговой тормоз» ограничивает годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. Это правило появилось в 2009 году. Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге одобрит такую инициативу.
Шольц заявил также, что Германия не поддержит «навязанный силой мир», так как «крах Украины не приведет к миру». По его словам, немцы продолжат поддерживать ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь.
Песков заявил, что Кремль учел заявление Вэнса об искажении его слов о военных США на Украине
По словам Пескова, Кремль увидел заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его ответ на вопрос о возможности отправки американских военных на Украину, передает ТАСС.
«Да, приняли к сведению», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Песков отметил, что заявление в The Wall Street Journal о «возможной отправке» американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются новыми элементами американской позиции. Эти моменты необходимо прояснить в ходе предстоящих контактов между странами.
Ранее вице- президент США Джэй Ди Вэнс опроверг заявления о том, что он говорил об отправке американских военных на Украину, назвав трактовку его слов в The Wall Street Journal неверной.
WSJ, в свою очередь, сообщила, что Вэнс в интервью заявил о готовности Вашингтона использовать экономические и военные средства для давления на Россию с целью достижения соглашения по Украине.
В результате бытовой ссоры в дачном кооперативе в Севастополе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, сообщает РИА «Новости» . Ссора произошла в ночь на 12 февраля, когда житель кооператива устроил застолье с Немеляйнен и ее сожителем в СНТ «Муссон». В ходе конфликта сосед напал на них с кирпичом, нанеся смертельные удары по голове певицы, а также ранив ее спутника.
Сожитель погибшей, 36-летний мужчина, был госпитализирован после инцидента. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.
У Немеляйнен осталась 14-летняя дочь, за соблюдением прав которой сейчас следит прокуратура региона. Девочку передали отцу, который теперь будет заботиться о ней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске супруга рэпера ТрикоПюшона убила мужа ножом в шею во время ссоры. Причем музыкант водил знакомство с Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена. Уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) было зарегистрировано Смольнинским райсудом в Петербурге.
В своем заявлении телеканал обвинил в проблемах одного из учредителей, бизнесмена Зазу Окуашвили.
Как отмечается, «Окуашвили служит «русскому режиму» и закрывает главный критический канал страны».
«Работаем, чтобы изыскать средства восстановить эфир», – отмечено в заявлении.
«Мтавари» остановил все передачи, которые выходили в прямом эфире. Это информационные программы, ток-шоу, утренние, дневные и вечерние передачи с участием приглашаемых в студию гостей.
В декабре грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Заза Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях и доведении телеканала до банкротства.
В том числе он говорил о колоссальных зарплатах директоров. Так, Гварамия получал на канале ежемесячно около 90 тыс. лари (32 тыс.и долларов).
Интернет-пользователи высмеяли слова президента Литвы о ключевой роли страны в безопасности Европы
Во время своего выступления Неуседа отметил, что Литва является «ключевым столпом европейской безопасности». Помимо этого, Науседа призвал вести переговоры по урегулированию на Украине с «позиции силы» и подчеркнул важность участия Киева в обсуждении решения конфликта. Президент также выразил уверенность, что безопасность на Украине может быть гарантирована только при вступлении страны в НАТО, а также предложил отправить туда европейские войска.
Речи Науседы вызвала бурную реакцию в Сети.
«Смешная эта непоседа. Неужели и сам верит в чепуху свою», – приводит «Царьград» комментарий одного из пользователей.
Другой добавил, что не смог бы стать политиком, потому что «нести такую пургу – со стыда помереть».
Также в Сети высмеяли заявление Неуседы о «23 тыс. литовских солдат, которые обеспечивают безопасность всей Европы».
«Страну можно на карте плевком закрыть, а амбиций – как у всего глобуса», – добавил другой комментатор.
«Похоже, Зеленский ему немного отсыпал...», – предположил один из пользователей Сети.
Ранее блогеры высмеяли Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.
На юге Украины в городе Николаев произошел взрыв возле кафе, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Страна», инцидент случился после того, как к группе военных подошла женщина с сумкой.
В результате взрыва погибли два человека: сама женщина и один из военных, находившихся на месте происшествия. Восемь человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Украинская полиция ранее подтвердила гибель двух человек и ранения восьми, но не раскрыла детали инцидента. Видео, опубликованное «Страной», показывает момент, когда женщина приближается к военным перед взрывом. По словам очевидцев, она могла нести взрывное устройство в своей сумке.
Кроме того, в пятницу в Николаеве произошел еще один взрыв. В районе вокзала 41-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб. Обстоятельства этого инцидента также остаются под следствием полиции, и пока неизвестно, связан ли он с первым взрывом у кафе.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы.
В Абхазии завершилось голосование на выборах президента. Все 152 избирательных участка, включая два участка в России, закрылись в 20.00, Центризбирком приступил к подсчету голосов. Явка составила более 55%, что позволило признать выборы состоявшимися, передает «Sputnik Абхазия».
Кандидатами на пост президента Абхазии были заявлены бывший вице-премьер Адгур Ардзинба, экс-председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Итоги голосования будут объявлены 16 февраля.
Досрочные выборы были назначены после отставки экс-президента Аслана Бжания в ноябре 2024 года. Это случилось на фоне протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. С тех пор обязанности президента временно исполнял Бадра Гунба.
Ранее международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Абхазии при отсутствии нарушений.
СК обыскал дома экс-полковников группы «Альфы» по делу об убийствах женщин в Сочи
Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в особняках экс-полковников группы «Альфа» ФСБ Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова, передает Ura.Ru.
Их подозревают в причастности к убийствам женщин, совершенным в начале 2000-х годов в поселке Лазаревском, пригороде Сочи. Операция проводилась с поддержкой вооруженных сотрудников МВД, а по окончании обысков Ворошилин и Неразников были допрошены.
Убийства, которые расследуются, связываются с деятельностью местного криминального авторитета Виктора Власова, известного под прозвищем Кириллыч. Он был арестован в октябре 2023 года. По версии следствия, именно его группировка совершила расправы над женщинами.
Ранее бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу «банды силовиков» Павла Христева, планирует заключить контракт с Минобороны. В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.
Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США
По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.
Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.
Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.
МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.