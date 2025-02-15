Философ и фронтовик Давид Дубровский получил «Евразийскую философскую премию»

Давид Дубровский, доктор философских наук и участник Великой Отечественной войны, стал лауреатом «Евразийской философской премии – 2025», получив награду «Поколение Победителей». Награда была присуждена за его значительный вклад в гуманитарную мысль и доблестную службу в годы войны, что особенно ценно в Год защитника Отечества.

Совет Евразийской премии, включающий философов из 20 ведущих университетов России и стран ближнего зарубежья, отметил, что награда Дубровского символизирует связь между борьбой за Родину и интеллектуальным вкладом в будущее страны. Это вдохновляет новое поколение на продолжение его дела.

Давид Дубровский начал свой путь на фронте подростком, добровольно отправившись на войну. Там он стал «сыном полка» и прошел путь от санитарной службы до пехотинца. Пережив контузию, Дубровский сохранил воспоминания о товариществе и взаимовыручке, которые закалили его характер.

Впоследствии он стал выдающимся российским философом, опубликовав 10 книг и более 250 статей, исследующих сложные аспекты человеческого опыта. Его работы касаются сознания, методологии науки и феноменологии субъективной реальности.

На церемонии вручения премии его бывший ученик, Альберт Ефимов, вручил Дубровскому памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды» за его вклад в науку и разработку концепции искусственного интеллекта.

Луганское философское общество было удостоено специальной премии «За мужество в философии». Этот коллектив был высоко оценен Советом премии, состоящим из ученых-философов 20 ведущих университетов России и ближнего зарубежья.

Общество существует в Луганске 23 года и является важным центром для гуманитарной мысли в условиях продолжающегося военного конфликта. Члены общества, несмотря на опасности, продолжают интеллектуальную работу, часто попадая под обстрелы. Многие из них также защищают свою Родину на фронте.

С момента событий 2014 года общество выпустило пять сборников докладов, признанных в новых российских регионах и по всей стране. Сборник 2021 года «Философия фронтира» упоминается в трудах Дарьи Дугиной, которая была посмертно удостоена специальной премии.

В 2022 году издан сборник «Философ на войне», включающий статьи Андрея Кондаурова и Виталия Даренского.

Член общества Нина Ищенко пережила личную трагедию, когда её муж был мобилизован и погиб в 2022 году. Она продолжает преподавать философию и организовывать заседания общества, обсуждая широкий спектр гуманитарных вопросов. Елена Заславская, поэтесса и член общества, пишет стихи о событиях 2014 года и спецоперации, которые становятся песнями рок-группы «Зверобой».

Особенно значимо это признание в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества президентом Владимиром Путиным. Это признание не только философского вклада, но и выражение уважения мужеству членов общества.