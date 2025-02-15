Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Зеленский предложил сменить гражданство сторонникам выборов на Украине
Зеленский выступил против президентских выборов в условиях конфликта с Россией
Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не поддерживают проведение президентских выборов во время конфликта, и предложил сменить гражданство тем, кто настаивает на выборах.
По его словам, большинство граждан Украины поддерживают позицию против выборов, передает Ura.ru.
Кроме того, Зеленский предложил тем, кто настаивает на проведении выборов в нынешних условиях, сменить гражданство.
Это заявление вызвало бурные обсуждения среди участников Мюнхенской конференции и стало предметом широкой дискуссии в украинском обществе.
Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.
Напомним, Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.