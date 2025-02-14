Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Вэнс анонсировал обсуждение урегулирования на Украине в Мюнхене
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, акцентируя внимание на переговорах.
По его словам, на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
Вэнс отметил важность переговорного процесса в контексте урегулирования ситуации между Украиной и Россией.
Мюнхенская конференция по безопасности является одной из ключевых площадок для обсуждения международных вопросов, где собираются представители правительств, эксперты и аналитики со всего мира.
В этом году ситуация на Украине станет одной из центральных тем, наряду с другими глобальными вызовами безопасности.
Ранее вице-президент США заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».
Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.