Tекст: Александра Юдина

По его словам, на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Вэнс отметил важность переговорного процесса в контексте урегулирования ситуации между Украиной и Россией.

Мюнхенская конференция по безопасности является одной из ключевых площадок для обсуждения международных вопросов, где собираются представители правительств, эксперты и аналитики со всего мира.

В этом году ситуация на Украине станет одной из центральных тем, наряду с другими глобальными вызовами безопасности.

Ранее вице-президент США заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.