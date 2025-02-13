Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.13 комментариев
Количество жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех
В Минздраве Дагестана сообщили, что число погибших в ДТП достигло четырех человек
В результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе Дагестана погибли четверо, восемь пострадавших находятся в стационарах, один из них в тяжелом состоянии.
Число погибших в результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице от травм, несовместимых с жизнью.
Кроме того, в министерстве сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего в стационарах республики специализированное медицинское лечение получают восемь раненых. Для оказания помощи имеется все необходимое оборудование.
Трое пострадавших с легкими травмами были отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение после оказания им медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем.