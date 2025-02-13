Количество жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех

В Минздраве Дагестана сообщили, что число погибших в ДТП достигло четырех человек

Tекст: Максим Попов

Число погибших в результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Кроме того, в министерстве сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего в стационарах республики специализированное медицинское лечение получают восемь раненых. Для оказания помощи имеется все необходимое оборудование.

Трое пострадавших с легкими травмами были отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение после оказания им медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем.