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В России решили создать три новых особых экономических зоны
Межведомственная группа поддержала ОЭЗ в Вологде, Серпухове и Новосибирске
В Росси появятся три новые особые экономические зоны – в Вологодском районе, Серпухове и Новосибирске, а также будет расширена ОЭЗ «Оренбуржье».
На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон, которое провел Александр Новак, были одобрены планы по созданию и расширению нескольких промышленных зон в России, говорится в Telegram-канале правительства РФ. Новые проекты включают ОЭЗ «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск», а также увеличение площади действующей ОЭЗ «Оренбуржье».
ОЭЗ «Вологодская» будет расположена в Вологодском районе на территории 76 га. На первом этапе планируется реализация шести инвестпроектов с суммой вложений свыше 8,7 млрд рублей и созданием 788 рабочих мест. Основные направления – металло- и деревообработка.
ОЭЗ «Большой Серпухов» и «Новосибирск» являются частными проектами. «Большой Серпухов» включает 30 га, где планируется кластер медицины и инноваций с инвестициями более 8 млрд рублей и созданием 896 рабочих мест. ОЭЗ «Новосибирск» площадью 406 га сосредоточится на логистике и строительной продукции с инвестициями свыше 9,2 млрд рублей и 700 рабочих мест.
Уже действующая ОЭЗ «Оренбуржье» будет расширена. Ожидается добавление двух новых проектов стоимостью 1,6 млрд рублей, которые создадут 160 рабочих мест. Новые производства будут направлены на теплоизоляционные материалы и металлоконструкции.
Вице-премьер отметил важность инвестиций в особые экономические зоны, указав, что они остаются эффективным инструментом привлечения инвестиций в регионы. Новак поручил региональным властям поддерживать привлечение новых резидентов и контролировать эффективность ОЭЗ.