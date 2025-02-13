Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
Посол России рекомендовал узнать в МИД Молдавии о верительных грамотах
Посол в Молдавии Олег Озеров рекомендовал журналисту обратиться в местный МИД для выяснения причин задержки принятия его верительных грамот.
Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров рекомендовал журналистам обратиться в МИД Молдавии с вопросом, почему у него до сих пор не приняли верительные грамоты, передает ТАСС. Этот вопрос был задан дипломату на фоне того, что, несмотря на его вызовы в министерство, верительные грамоты еще не были приняты.
Озеров отметил, что данный вопрос вызывает у него такие же недоумения, как и у журналистов. Он подчеркнул, что для получения ответа стоит обратиться непосредственно в Министерство иностранных дел Республики Молдовы. Ситуация с верительными грамотами остается без изменений, создавая вопросы относительно дипломатических процедур.
Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.
Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.