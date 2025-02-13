Посол России рекомендовал узнать в МИД Молдавии о верительных грамотах

Tекст: Ольга Иванова

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров рекомендовал журналистам обратиться в МИД Молдавии с вопросом, почему у него до сих пор не приняли верительные грамоты, передает ТАСС. Этот вопрос был задан дипломату на фоне того, что, несмотря на его вызовы в министерство, верительные грамоты еще не были приняты.

Озеров отметил, что данный вопрос вызывает у него такие же недоумения, как и у журналистов. Он подчеркнул, что для получения ответа стоит обратиться непосредственно в Министерство иностранных дел Республики Молдовы. Ситуация с верительными грамотами остается без изменений, создавая вопросы относительно дипломатических процедур.

Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.