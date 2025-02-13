Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
Лавров: Россия и Таджикистан работают над повышением эффективности 201-й военной базы
Россия и Таджикистан активно сотрудничают в модернизации 201-й российской военной базы в Таджикистане, включая развитие авиационной составляющей для обеспечения безопасности южных рубежей, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Россия и Таджикистан активно работают над усилением потенциала 201-й военной базы России, передает ТАСС.
Лавров заявил, что база в Таджикистане играет ключевую роль в обеспечении безопасности не только республики, но и южных границ Организации Договора о коллективной безопасности.
Кроме того, Россия подтверждает готовность вносить вклад в модернизацию Вооруженных сил Таджикистана. Лавров подчеркнул, что стороны анализировали выполнение договоренностей в военной и военно-технической областях.
Также министр отметил наращивание сотрудничества в области борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Он подчеркнул, что в условиях роста глобальных угроз необходимо усилить совместные усилия в этих направлениях.
В ходе переговоров между Лавровым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином также обсуждались вопросы миграции, по которым Россия старается оперативно реагировать на обращения Таджикистана.
Лавров подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения национальной безопасности и купирования рисков в миграционной сфере.
Ранее стало известно, что власти Таджикистана планируют совместно с Россией открыть филиалы российских колледжей, чтобы обучать граждан профессиям, востребованным на российском рынке труда.