Лавров: Россия и Таджикистан работают над повышением эффективности 201-й военной базы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия и Таджикистан активно работают над усилением потенциала 201-й военной базы России, передает ТАСС.

Лавров заявил, что база в Таджикистане играет ключевую роль в обеспечении безопасности не только республики, но и южных границ Организации Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, Россия подтверждает готовность вносить вклад в модернизацию Вооруженных сил Таджикистана. Лавров подчеркнул, что стороны анализировали выполнение договоренностей в военной и военно-технической областях.

Также министр отметил наращивание сотрудничества в области борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Он подчеркнул, что в условиях роста глобальных угроз необходимо усилить совместные усилия в этих направлениях.

В ходе переговоров между Лавровым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином также обсуждались вопросы миграции, по которым Россия старается оперативно реагировать на обращения Таджикистана.

Лавров подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения национальной безопасности и купирования рисков в миграционной сфере.

Ранее стало известно, что власти Таджикистана планируют совместно с Россией открыть филиалы российских колледжей, чтобы обучать граждан профессиям, востребованным на российском рынке труда.