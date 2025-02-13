Экс-работник кадастровой службы получил срок за шпионаж в Биробиджане

Бывший сотрудник кадастровой службы признан виновным в передаче данных Украине и осужден за шпионаж на 14 лет

Tекст: Вера Басилая

Суд в Еврейской автономной области вынес приговор бывшему сотруднику Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации по делу о шпионаже. Мужчина признан виновным в государственной измене в форме шпионажа по ст. 275 УК РФ. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 300 тыс. рублей и последующее ограничение свободы на два года, передает «Интерфакс».

В процессе расследования установлено, что обвиняемый, действуя по заданию представителя иностранной спецслужбы, передал украинским спецслужбам картографические материалы. Эти данные содержали сведения о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры Биробиджана. Материалы были переданы посредством электронной почты.

Отмечено, что подсудимый незаконно скопировал материалы на личный электронный носитель во время своей работы в учреждении и хранил их у себя дома. На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее житель Брянской области Артур Юн-Ку-По был признан виновным в шпионаже и приговорен к 17 годам строгого режима за передачу данных о вооруженных силах России украинским вооруженным формированиям.

УФСБ по Запорожской области сообщило, что на территории Запорожской области был задержан гражданин России, которого подозревают в государственной измене и связи с украинской разведкой через интернет.

До этого в Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.