Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ТАСС, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, который превышает допустимые нормы в семь раз. Такая ситуация сложилась из-за накопления пыли на фоне безветренной погоды. Киевская городская администрация настоятельно рекомендовала жителям закрыть окна, ограничить время пребывания на улице, а также пить как можно больше воды для снижения воздействия вредных частиц.

Украинские СМИ публикуют фото и видео, на которых видно так называемое «грязное облако», окутавшее столицу. На записях можно заметить снижение видимости из-за плотного смога. По данным издания «Инсайдер», допустимые показатели загрязнения воздуха в городе в семь раз превышают норму.

Издание «Страна» отметило, что в данный момент Киев занимает второе место среди украинских городов по уровню атмосферного загрязнения, уступая лишь Полтаве. Обстановка остается напряженной, и ожидается, что улучшение условий наступит с изменением погодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, смог накрыл Киев из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне, а власти предупреждали о загрязнении воздуха. Деградация Киева как города стала прямым следствием Евромайдана.