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Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за загрязнения воздуха
Власти Киева призвали жителей ограничить пребывание на улице из-за сильного загрязнения воздуха, которое превысило норму в семь раз, и закрыть окна в целях безопасности.
По данным ТАСС, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, который превышает допустимые нормы в семь раз. Такая ситуация сложилась из-за накопления пыли на фоне безветренной погоды. Киевская городская администрация настоятельно рекомендовала жителям закрыть окна, ограничить время пребывания на улице, а также пить как можно больше воды для снижения воздействия вредных частиц.
Украинские СМИ публикуют фото и видео, на которых видно так называемое «грязное облако», окутавшее столицу. На записях можно заметить снижение видимости из-за плотного смога. По данным издания «Инсайдер», допустимые показатели загрязнения воздуха в городе в семь раз превышают норму.
Издание «Страна» отметило, что в данный момент Киев занимает второе место среди украинских городов по уровню атмосферного загрязнения, уступая лишь Полтаве. Обстановка остается напряженной, и ожидается, что улучшение условий наступит с изменением погодных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, смог накрыл Киев из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне, а власти предупреждали о загрязнении воздуха. Деградация Киева как города стала прямым следствием Евромайдана.