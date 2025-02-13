Жителя Благовещенска пообещали оштрафовать за громкое мяуканье оставленного кота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в Благовещенске мужчина оставил своего кота без присмотра на неделю, уехав из города. Кот остался в закрытой квартире с достаточным количеством еды и воды, но начал громко мяукать, привлекая внимание соседей. В итоге, обеспокоенные жильцы вызвали полицию, которая вместе с родственниками владельца вскрыла квартиру для проверки состояния животного.

Осмотрев кота, специалисты управления ветеринарии подтвердили, что питомец не испытывал нехватки пищи или воды и не пострадал, однако скучал и мяукал. Владелец кота будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных, так как своим поступком он нарушил покой соседей.

Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов отметил, что, несмотря на отсутствие признаков жестокого обращения, хозяин кота нарушил права соседей. В последние годы требования к содержанию домашних животных ужесточились, и владельцы обязаны обеспечить надлежащий уход за своими питомцами, включая планирование их размещения на время своей отлучки.

Кота временно приютили волонтеры, и после возвращения хозяин сможет забрать своего питомца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спасли львенка от продажи на интернет-платформе, что свидетельствует о росте случаев незаконной торговли животными через интернет. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в Махачкале спасли кота, который прожил семь лет на могиле у своего хозяина, показывая преданность и необычные случаи привязанности животных к людям.