  • Новость часаBloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги
    Глава Пентагона переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу
    В России появился новый автомобильный бренд
    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта
    В США сообщили о планах Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам
    Пушков назвал разговор Путина и Трампа историческим событием
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Центробанк резко повысил курс рубля
    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 07:57 • Новости дня

    Жителя Благовещенска пообещали оштрафовать за громкое мяуканье оставленного кота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Благовещенске владельца кота привлекли к административной ответственности за нарушение покоя соседей. Кот, оставленный в квартире на неделю, громко мяукал от скуки.

    Как сообщает РИА «Новости», в Благовещенске мужчина оставил своего кота без присмотра на неделю, уехав из города. Кот остался в закрытой квартире с достаточным количеством еды и воды, но начал громко мяукать, привлекая внимание соседей. В итоге, обеспокоенные жильцы вызвали полицию, которая вместе с родственниками владельца вскрыла квартиру для проверки состояния животного.

    Осмотрев кота, специалисты управления ветеринарии подтвердили, что питомец не испытывал нехватки пищи или воды и не пострадал, однако скучал и мяукал. Владелец кота будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных, так как своим поступком он нарушил покой соседей.

    Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов отметил, что, несмотря на отсутствие признаков жестокого обращения, хозяин кота нарушил права соседей. В последние годы требования к содержанию домашних животных ужесточились, и владельцы обязаны обеспечить надлежащий уход за своими питомцами, включая планирование их размещения на время своей отлучки.

    Кота временно приютили волонтеры, и после возвращения хозяин сможет забрать своего питомца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спасли львенка от продажи на интернет-платформе, что свидетельствует о росте случаев незаконной торговли животными через интернет. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в Махачкале спасли кота, который прожил семь лет на могиле у своего хозяина, показывая преданность и необычные случаи привязанности животных к людям.

    12 февраля 2025, 18:18 • Новости дня
    В России появился новый автомобильный бренд

    В России презентовали автомобильный бренд Tenet

    В России появился новый автомобильный бренд
    @ agr.auto

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet, однако подробности о марке и моделях пока не раскрываются.

    В официальном сообщении компании говорится: «Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями». Однако никаких конкретных деталей о марке и моделях пока не предоставлено, передает Газета.Ru.

    На изображении из пресс-релиза показано, что новый бренд будет представлен кроссовером с большой радиаторной решеткой и узкими фарами. Тем не менее, автомобиль на изображении закрыт тканью, что не позволяет оценить его полностью.

    Группа компаний «АГР» владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге. Заводы в Калуге ранее принадлежали Volkswagwn, а в Санкт-Петербурге – Hyundai. Также в их распоряжении находится склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.

    В 2023 году ООО «Фольксваген Груп Рус» сменило свое название на ООО «АГР» после передачи активов новому собственнику – ООО «Арт-Финанс». В январе 2024 года ООО «Арт-Финанс», являющаяся материнской компанией ООО «АГР», получила 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишут «Известия».

    Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году в России могут закрыться от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.

    Коментарии (18)
    12 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Центробанк резко повысил курс рубля

    ЦБ понизил курсы доллара и евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России установил на 13 февраля 2025 года официальный курс доллара на уровне 94,0485 рубля, что на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего показателя.

    На 13 февраля 2025 года Центральный банк России понизил курсы основных мировых валют, сообщает ТАСС. Официальный курс доллара установлен на уровне 94,0485 рубля. Это на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего курса.

    Курс евро также понижен на 1 рубль 18 копеек и составил 98,0119 рубля. Кроме того, курс китайского юаня понижен на 26 копеек, до 12,7702 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в среду начали снижаться после выхода данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.

    Коментарии (12)
    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    Коментарии (18)
    12 февраля 2025, 14:50 • Новости дня
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе дал ответ своему бывшему одноклубнику по «Милану», главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, который неодобрительно высказался о нем лично, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее, – сказал Каха Каладзе журналистам. – Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня».

    Градоначальник пожелал Украине «мира» и «залечивания ран».

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе.

    «Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко накануне.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Владимир Соловьев был удостоен звания мастера спорта России по практической стрельбе.

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта России по практической стрельбе. В своем сообщении Дегтярев поздравил Соловьева с этим достижением.

    Дегтярев также отметил, что Соловьев заслужил это почетное звание благодаря своему мастерству в дисциплине, которое считается наивысшим приближением к реальным боевым условиям. Практическая стрельба требует от спортсменов скорости, меткости и умения быстро перемещаться, что делает ее одной из самых динамичных стрелковых дисциплин.


    Коментарии (36)
    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Коментарии (8)
    12 февраля 2025, 19:03 • Новости дня
    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля

    RT: США намерены передать России Винника

    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля
    @ Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника в рамках обмена, сообщили в среду вечером информационные агентства.

    Об этом RT сообщил адвокат россиянина. Об освобождении Винника также сообщает американский телеканал ABC.

    Винника задержали в Греции в 2017 году по американскому обвинению в криптомошенничестве. Потом его экстрадировали в США.

    Суд в Штатах перенес вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

    Коментарии (11)
    12 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, пишут украинские СМИ.

    Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим контрактникам  в возрасте 18-24 лет, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.

    Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.

    Украинские СМИ писали, что украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания. Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы».

    Коментарии (18)
    12 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    Зеленский решил строить украинское НАТО

    Зеленский назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу.

    Зеленский в интервью британскому журналу The Economist выразил мнение, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за позиции нескольких западных стран, в частности Венгрии, Германии и США. При этом он отметил, что в случае отказа во вступлении Украина должна «построить свою собственную НАТО», что подразумевает дальнейшее наращивание численности вооруженных сил, передает ТАСС.

    Зеленский также рассказал, что пока не получил конкретных предложений об урегулировании от команды президента США. Однако он выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

    Коментарии (13)
    12 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Шор предсказал падение режима Санду без помощи USAID

    Шор заявил о крахе режима Санду в случае прекращения финансирования USAID

    Шор предсказал падение режима Санду без помощи USAID
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прекращение финансирования со стороны Агентства по международному развитию (USAID) может поставить правящий режим Майи Санду в Молдавии под угрозу, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

    По его словам, USAID служил источником финансирования для ряда продажных политиков, включая действующую власть в Молдавии, передает ТАСС.

    «USAID было источником финансирования для целого ряда продажных политиков, это организация, которая финансировала фашистские организации в том числе», – заявил Шор. Он подчеркнул, что такие политики ведут страну к краю пропасти и будут вынуждены покинуть сцену без внешней поддержки.

    Шор также выразил поддержку тем, кто борется с фашизмом, и подчеркнул решимость оппозиции ускорить процесс падения нынешнего режима. Он высказал уверенность, что «такие режимы падут, и мы сегодня будем делать все, чтобы ускорить этот процесс».

    Ранее президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не смогут отказаться от использования федерального американского Агентства по международному развитию (USAID) как инструмента продвижения своей идеологии в мире.

    Коментарии (10)
    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (12)
    12 февраля 2025, 09:12 • Новости дня
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

    Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

    При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

    На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Коментарии (21)
    12 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Ахмед аш-Шараа указал на прочные стратегические отношения между Россией и Сирией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии.

    Он добавил, что Дамаск открыт для сотрудничества, если это отвечает интересам народа страны и способствует укреплению безопасности и стабильности.

    В среду Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Российский президент выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

    Встоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа.

    Коментарии (13)
    12 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Число заявок на премию «Служение» превысило 41 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    Число заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение» превысило 41 тыс., что более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда было подано около 19 тыс. заявок.

    Число заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение» превысило 41 тыс., сообщает ТАСС. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что это более чем в два раза выше показателей прошлого года, когда было подано около 19 тыс. заявок.

    Грачев также сообщил, что по поручению председателя наблюдательного совета премии Сергея Кириенко были доработаны номинации. Добавлены такие номинации, как «Мужество и героизм на благо служения Родине», которые отметят сотрудников муниципалитетов в зоне специальной военной операции и в приграничных регионах. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была введена номинация «Великое наследие для будущих поколений».

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что в 2025 году для молодых людей введена новая номинация «Молодые кадры – на службе страны». В прошлом году 2,3% участников были в возрасте от 18 до 35 лет, но в этом году их число выросло до 14%, что составляет 5 тыс. 700 заявок.

    Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина. Премия присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан. Церемония награждения победителей состоится в апреле 2025 года.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




    Коментарии (5)
    Главное
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    Украина ввела санкции против Порошенко
    Зеленский решил строить украинское НАТО
    Востоковед: Москва и Дамаск выстраивают отношения «с чистого листа»
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних
    В Киеве решили демонтировать панно с красноармейцем на станции метро

    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............