За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
ЦБ понизил курсы доллара и евро на 13 февраля
Банк России установил на 13 февраля 2025 года официальный курс доллара на уровне 94,0485 рубля, что на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего показателя.
На 13 февраля 2025 года Центральный банк России понизил курсы основных мировых валют, сообщает ТАСС. Официальный курс доллара установлен на уровне 94,0485 рубля. Это на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего курса.
Курс евро также понижен на 1 рубль 18 копеек и составил 98,0119 рубля. Кроме того, курс китайского юаня понижен на 26 копеек, до 12,7702 рубля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в среду начали снижаться после выхода данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.