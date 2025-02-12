Число заявок на премию «Служение» превысило 41 тыс.

Tекст: Ольга Иванова

Число заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение» превысило 41 тыс., сообщает ТАСС. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что это более чем в два раза выше показателей прошлого года, когда было подано около 19 тыс. заявок.

Грачев также сообщил, что по поручению председателя наблюдательного совета премии Сергея Кириенко были доработаны номинации. Добавлены такие номинации, как «Мужество и героизм на благо служения Родине», которые отметят сотрудников муниципалитетов в зоне специальной военной операции и в приграничных регионах. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была введена номинация «Великое наследие для будущих поколений».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что в 2025 году для молодых людей введена новая номинация «Молодые кадры – на службе страны». В прошлом году 2,3% участников были в возрасте от 18 до 35 лет, но в этом году их число выросло до 14%, что составляет 5 тыс. 700 заявок.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина. Премия присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан. Церемония награждения победителей состоится в апреле 2025 года.