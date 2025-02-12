Экономист назвал факторы, провоцирующие рост инфляции в глобальной экономике

Экономист Афанасьев: В 2025 году инфляция будет оставаться общей мировой проблемой

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Инфляция – общемировое явление. В Евросоюзе цены растут быстрее прогноза Европейского центрального банка – на 2,5%, а в США – на 2,9% по итогам года. В Турции инфляция в нынешнем году предполагается вообще в районе 42%. Но там проблема еще и в удерживании государством ключевой ставки: вырос спрос от банков, и денежная масса толкнула цены вверх», – пояснил Мстислав Афанасьев, профессор ВШЭ.

«Кроме того, ранее аналитики считали, что замедление мирового ВВП вызовет снижение стоимости энергоносителей. Но она наоборот выросла и разогнала цены на другие товары. В США же инфляция – еще и способ адаптации к торговым войнам, которые декларирует новая администрация. Это рождает беспокойство на денежных рынках», – заметил он.

«В 2025 году инфляция будет оставаться общей мировой проблемой. Детальный прогноз делать рано. Все будет зависеть от того, какие американские пошлины из уже объявленных заработают, и будут ли введены новые. Также много завязано на китайскую экономику, которая может снизить спрос на энергоносители с ростом доли возобновляемой энергии», – резюмировал эксперт.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак в рамках «правительственного часа» на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. По его словам, продовольственные товары подорожали на 11,1%, а непродовольственные – на 6,1, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Также сообщалось, что мировые цены на нефть начали подниматься на фоне американских импортных пошлин и ситуации на Ближнем Востоке, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» в отношении США в ответ на торговые ограничения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по кому ударят торговые войны США.