ЦБ выявил в 2024 году более 9 тыс. финансовых пирамид

ЦБ обнаружил в 2024 году рост числа пирамид и нелегалов почти в 1,6 раза

Tекст: Елизавета Шишкова

Центральный банк России в 2024 году зафиксировал рост числа субъектов с признаками нелегальной деятельности на 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

В их числе более 5 тыс. финансовых пирамид, почти две тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов.

В сообщении отмечается, что «число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций».

С начала 2024 года банки остановили 30 млн попыток мошенников списать средства, о чем сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Также ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами, при которой злоумышленники создают их виртуальные образы на своих устройствах и снимают деньги в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.