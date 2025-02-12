За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
ЦБ выявил в 2024 году более 9 тыс. финансовых пирамид
ЦБ обнаружил в 2024 году рост числа пирамид и нелегалов почти в 1,6 раза
В 2024 году Банк России выявил более 9 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, среди которых выделяются более 5 тыс. финансовых пирамид, активно создаваемых в интернет-проектах и привлекающих клиентов через социальные сети.
Центральный банк России в 2024 году зафиксировал рост числа субъектов с признаками нелегальной деятельности на 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.
В их числе более 5 тыс. финансовых пирамид, почти две тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов.
В сообщении отмечается, что «число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций».
С начала 2024 года банки остановили 30 млн попыток мошенников списать средства, о чем сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Также ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами, при которой злоумышленники создают их виртуальные образы на своих устройствах и снимают деньги в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.