Песков: НАТО использует миф о «российской угрозе» для оправдания проблем и роста военных расходов

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал сообщения разведки Дании о якобы существующей угрозе со стороны России для стран альянса. Он отметил, что подобные заявления делаются для того, чтобы объяснить налогоплательщикам увеличение военных расходов и снижение уровня жизни, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не угрожала странам НАТО.

«И наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации», – заявил пресс-секретарь президента США.

Песков добавил, что этот процесс известен всем, и здесь нет места для разночтений. Он назвал ситуацию данностью, с которой Россия сталкивалась в новейшей истории.

Ранее датская служба разведки заявила, что Россия якобы может начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет, если воспримет НАТО как слабую организацию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

Рютте также предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

