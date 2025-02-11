Полиция заинтересовалась конфликтом с участием врио главы угрозыска Батайска

Tекст: Алексей Дегтярев

Конфликт произошел 1 февраля в одном из ростовских баров, в нем участвовали несколько человек, указали в ГУ МВД по Ростовской области, передает ТАСС.

Там добавили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента и дана оценка действиям всех участников. В ведомстве подчеркнули, что в полицию не поступало сообщений или заявлений по факту инцидента.

В МВД не указали, кто именно участвовал в конфликте. Однако местные СМИ сообщали, что врио начальника угрозыска Батайска якобы устроил пьяный дебош в одном из караоке Ростова-на-Дону.

В марте 2024 года актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, после чего суд назначил ему наказание в виде ареста на семь суток. Артист признал свою вину и извинился.