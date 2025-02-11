Итальянская полиция задержала более 180 участников мафии на Сицилии

В ходе операции против мафии «Коза ностра» на Сицилии задержали 181 человека

Tекст: Жанна Жилина

Итальянские правоохранительные органы задержали 181 человека в рамках масштабной операции против мафиозных группировок на Сицилии, сообщает ТАСС.

Задержания прошли в Палермо, Трапани, Катании, Реджо-Калабрии, а также на материковой части страны – в Милане, Флоренции и Ареццо.

Масштабное расследование позволило раскрыть структуру преступных организаций и выявить попытку сицилийской мафии «Коза ностра» восстановить свою руководящую структуру, известную как «купол». Задержанные подозреваются в создании мафиозных организаций, покушениях на убийство, вымогательствах, наркоторговле, а также в незаконном владении оружием и других преступлениях.

Аресты стали результатом многомесячного мониторинга и анализа деятельности преступных группировок

Правоохранительные органы подчеркивают, что операция нанесла значительный удар по мафиозным структурам в регионе, однако работа по борьбе с организованной преступностью будет продолжена.

Напомним, в январе 2023 года был арестован главарь «Коза ностра» Маттео Денаро, которого в Италии ранее приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. Многие считали, что таким образом в Сицилии завершилась мнолетняя эпопея знаменитой островной мафии.