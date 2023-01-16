Главаря «Коза ностра» арестовали в Италии

Самый разыскиваемый босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро арестован на Сицилии

Итальянские карабинеры арестовали одного из наиболее опасных преступников страны, одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования карабинеров.

Арест возглавлявшего список самых разыскиваемых преступников Италии и скрывавшегося 30 лет Мессины Денаро прошел в одной из частных клиник Палермо, где он проходил лечение, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы Италии разыскивали Мессину Денаро с 1993 года, когда он пропал во время отдыха в Тоскане. С тех пор боссу удавалось скрываться от правосудия, он полностью изменил внешность, сделав пластическую операцию.

В октябре 2020 года Мессина Денаро был приговорен к второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции, на Сицилии в 1992 году.

Напомним, в 2016 году от рака скончался предыдущий босс сицилианской мафии «Коза ностра» Бернардо Провенцано, который находился в тюрьме с 2006 года. После этого боссом стал Мессина Денаро, родом из Трапани. Он возглавляет итальянский список находящихся в розыске преступников и до сегодняшнего дня успешно скрывался от правосудия. Как и в случае с Провенцано, практически никто не знает, как Денаро выглядит.

Напомним, в мае 2021 года одного из главарей преступного сообщества Калабрии Рокко Морабито, которого объявили в розыск еще в 1994 году, арестовали в Бразилии. Рокко называли «кокаиновым королем» и вторым по величине итальянским преступником после Мессины Денаро.