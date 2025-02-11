Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.0 комментариев
Глава Пентагона приостановил реорганизацию ВВС США
Министр обороны США приказал приостановить реорганизацию ВВС
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно прекратить планирование реорганизации ВВС, ожидая назначения нового руководства.
Министр обороны США Пит Хегсет принял решение временно приостановить все действия, связанные с реорганизацией ВВС, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Air Force and Space Magazine.
Официальный представитель министерства обороны заявил, что приказ касается программы «Реоптимизация для соперничества великих держав». Это решение будет действовать до тех пор, пока Сенат не утвердит кандидатов на посты министра и заместителя министра ВВС.
Президент США предложил на должность министра ВВС Троя Майнка, а на пост заместителя министра – Мэтью Ломайера. Однако комитет Сената по вооруженным силам пока не провел слушания по их утверждению. По оценкам журнала, процесс может занять несколько месяцев, что задержит реализацию масштабного плана преобразования ВВС и Космических сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США решили провести масштабную реорганизацию своих Военно-воздушных сил. Военные эксперты связали эту реорганизацию с ходом специальной военной операции на Украине. Также сообщалось, что Космические силы США столкнулись с нехваткой операторов, необходимых для защиты систем вооружений.