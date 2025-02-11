Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
Суд в Чехии постановил закрыть местное отделение «Ночных волков»
Краевой суд в Брно принял решение об отмене регистрации местного отделения «Ночных волков»
Краевой суд в Брно постановил ликвидировать фирму NV Europe MC, представлявшую чешское отделение российской байкерской группы «Ночные волки», сообщило Seznam Zpravy.
Как заявил суд, NV Europe MC, представлявшая себя чешским отделением российской байкерской группы, не исполнила обязательства «регистрации по определенному адресу». Seznam Zpravy пишет, что «адрес, который приводит компания в своих документах, не существует», передает РИА «Новости».
Судья Томаш Гейл заявил, что NV Europe MC неоднократно получала уведомления о необходимости решить ситуацию с регистрацией, но не реагировала на них. Это привело к решению суда отменить ее регистрацию в торговом реестре, фактически ликвидировав компанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с «Ночными волками» уже давно стала частью антироссийской политики на Западе, однако жители Брно встречали байкеров из этого клуба хлебом и солью.
Чешские «Ночные волки» активно участвовали в мотопробегах, которые проводились совместно с российским байкерским объединением по местам захоронений воинов Второй мировой войны в Европе. Такие мероприятия традиционно организовывались в дни, приуроченные ко Дню Победы.