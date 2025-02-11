Суд в Чехии постановил закрыть местное отделение «Ночных волков»

Краевой суд в Брно принял решение об отмене регистрации местного отделения «Ночных волков»

Tекст: Антон Антонов

Как заявил суд, NV Europe MC, представлявшая себя чешским отделением российской байкерской группы, не исполнила обязательства «регистрации по определенному адресу». Seznam Zpravy пишет, что «адрес, который приводит компания в своих документах, не существует», передает РИА «Новости».

Судья Томаш Гейл заявил, что NV Europe MC неоднократно получала уведомления о необходимости решить ситуацию с регистрацией, но не реагировала на них. Это привело к решению суда отменить ее регистрацию в торговом реестре, фактически ликвидировав компанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с «Ночными волками» уже давно стала частью антироссийской политики на Западе, однако жители Брно встречали байкеров из этого клуба хлебом и солью.

Чешские «Ночные волки» активно участвовали в мотопробегах, которые проводились совместно с российским байкерским объединением по местам захоронений воинов Второй мировой войны в Европе. Такие мероприятия традиционно организовывались в дни, приуроченные ко Дню Победы.