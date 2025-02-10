Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах

Tекст: Валерия Городецкая

Пушилин на встрече с Путиным признался, что у жителей Донбасса есть необычная особенность: они испытывают радость, видя пробки на дорогах. Он пояснил, что пробки на дорогах Донбасса воспринимаются как положительный знак, показывающий, что все больше людей решают вернуться в свои дома.

Глава ДНР также сообщил, что доходы региона в прошлом году выросли на 28,4%, а в этом ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.

«По росту доходов тоже мы делаем абсолютный акцент: 28,4% по прошлому году, лучше результат, чем в 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы», – сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что впервые в республике утвержден трехлетний бюджет, который позволит лучше планировать финансовую политику и реагировать на запросы граждан. В рамках нового бюджета было увеличено финансирование образовательного сектора на 5,2 млрд рублей, что, по словам Пушилина, обеспечит дополнительные возможности для улучшения системы образования в регионе.

Ранее Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.