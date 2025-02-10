Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Шведский эксперт заявил о распаде ВСУ из-за наступления России
Член Шведской королевской академии Ларс Берн сообщил, что продвижение российских войск на запад привело к распаду украинской армии.
Берн в интервью SwebbTV заявил о значительном продвижении российских войск на запад, что, по его словам, привело украинскую армию к стадии распада, сообщает РИА «Новости».
«Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада», – указал Берн.
Он также отметил рост военной мощи российской армии, назвав ее одной из крупнейших в мире. «Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России? Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!» – выразил свое мнение эксперт.
Берн подчеркнул, что Запад неверно оценил Россию, что привело к нынешним последствиям. Эксперт выразил обеспокоенность по поводу состояний обороноспособности Западной Европы на фоне происходящих событий.
Накануне российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике.