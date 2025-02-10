В Петербурге женам и матерям участников СВО рассказали о мерах поддержки

В Петербурге женам и матерям участников СВО «Единая Россия» рассказала о мерах поддержки

В Петербурге состоялась встреча «По зову сЕРдца» с участием более 70 человек. Мероприятие было организовано с помощью активисток «Женского движения». На встрече обсуждали меры поддержки семей участников спецоперации, включая консультации от депутатов и представителей властей, сообщается на сайте «Единой России».

«Это открытый неформальный разговор, куда мы приглашаем семьи бойцов и представителей социальных служб. Мы обсуждаем разнообразные обращения, от детских пособий до психологической помощи, и формируем повестку для решения этих вопросов на разных уровнях», – заявила сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

Региональный координатор проекта в Петербурге Инна Бурба подчеркнула значительное достижение в установлении взаимопонимания с семьями участников СВО, отметив, что впереди предстоит большая работа.

Были обсуждены меры и алгоритмы поддержки для участников СВО и их семей, а также актуальные изменения, которые вступят в силу с 2025 года, пишет «Комсомольская правда».

Лантратова отметила, что каждый день женщины думают о том, что они могут сделать для победы и помощи бойцам, и подчеркнула важность проектов взаимной поддержки и информирования.

По словам депутата, председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению заксобрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, не все вопросы удается разрешить максимально оперативно, потому что их невозможно в одночасье сделать.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы поддержать каждую семью, каждого бойца», – заявил Ржаненков.

В завершение встречи прошла творческая программа, в которой приняли участие жены и матери участников спецоперации и активистки волонтерских движений.