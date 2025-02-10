Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Библиотека на Сахалине решила вернуть корейскому консулу глобус с неверными границами
Центральная библиотека имени Владимира Санги на Сахалине решила вернуть подаренный корейским дипломатом глобус, на котором Крым и другие территории указаны как часть Украины.
Центральная библиотека имени Владимира Санги в поселке Ноглики на Сахалине приняла решение вернуть глобус, подаренный руководителем Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея Пак Сан Те. Глобус вызвал недовольство, так как на нем Крым и некоторые другие территории обозначены как украинские, сообщает ТАСС.
Ольга Рожнова, руководитель библиотеки, заявила, что такое изображение границ недопустимо. Она отметила, что нахождение глобуса в муниципальном учреждении может рассматриваться как акт сепаратизма. Подарок был воспринят как искажение фактических границ России, что противоречит текущему законодательству.
В процессе возвращения глобуса библиотека также обратилась к Министерству иностранных дел для рассмотрения действий корейского дипломата.