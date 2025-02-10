С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%
Polymarket: Прекращение огня на Украине в 2025 году имеет 66% вероятности
По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.
По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».
Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.