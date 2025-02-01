  • Новость часаВ ООН ответили на критику МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    Медведев резко отреагировал на предложение Немцовой о «блокаде Ленинграда»
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    В Крыму назвали «мышлением лакея» слова Дуды о «Северном потоке»
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 21:31 • Новости дня

    В ООН ответили на критику МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ

    ООН выразила скорбь по убитым нацистами гражданам СССР после критики МИД России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что организация скорбит по всем жертвам нацистов, включая граждан СССР, в ответ на критику российского МИД.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на критику Министерства иностранных дел России по поводу высказываний главы ООН Антонио Гутерреша, передает ТАСС.

    Хак подчеркнул, что ООН скорбит по всем жертвам нацистов, «в том числе и в Советском Союзе», и отметил, что заявления Гутерреша по случаю дня памяти жертв Холокоста «говорят сами за себя».

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

    1 февраля 2025, 11:57 • Новости дня
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФСБ раскрыла личность украинца, который под видом россиянина размещал в интернете оскорбления в адрес узбеков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

    Как передает РИА «Новости», этим человеком оказался Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ВСУ.

    Видеоролик с его участием, появившийся на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, вызвал широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    ФСБ подчеркнула, что украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с его поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.

    Также сообщалось, что сотрудника режимного предприятия задержали за передачу секретных данных о российских Вооруженных силах украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.

    Коментарии (53)
    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

    Коментарии (37)
    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2025, 12:58 • Новости дня
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД Иванников: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России, но такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое свое слово перед судом, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. В субботу ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина.

    «Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ. Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    По мнению эксперта, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства. Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия Россия, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях», – пояснил спикер.

    Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ и стали быстрыми распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт. 

    Он отметил также, что граждане России, Украины и Белоруссии воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций». 

    По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи как Кочмарик «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

    В субботу ФСБ раскрыла личность автора скандального видеоролика с оскорблениями в адрес узбеков. Им оказался уроженец Николаевской области Украины Николай Кочмарик, который в настоящее время поддерживает ВСУ, но в видео он называет себя россиянином.

    Видеоролик с участием Кочмарика появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. Видео вызвало широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    По данным ФСБ, украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа.

    Коментарии (13)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

    Коментарии (13)
    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

    Коментарии (5)
    1 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на предложение чешского сенатора о «блокаде Ленинграда»
    Медведев резко отреагировал на предложение чешского сенатора о «блокаде Ленинграда»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, предложившей Ленинграду «вновь пережить блокаду», и напомнил об исторических жертвах во время освобождения Праги.

    В своем Telegram-канале он указал, что подчеркнул недопустимость таких заявлений.

    «Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?» – отметил политик.

    Медведев также напомнил, что во время освобождения Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников, и выразил разочарование, что власти Чехии это забыли. По его мнению, такие высказывания от европейских чиновников нельзя оставлять без внимания.

    Он добавил, что такие «злобные животные» как Немцова, произносящие подобные слова, должны исчезнуть в «кровавых вихрях новой Пражской весны», упомянув события 1968 года.

    Напомним, Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда». Следственный комитет России даст правовую оценку высказыванию чешского сенатора, несмотря на опровержения политика.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осудил Немцову, призвавшую повторить блокаду Ленинграда, напомнив, что это преступление унесло жизни более 1 млн человек.

    Коментарии (19)
    1 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил изменить названия Северного Ледовитого океана и Земли Франца-Иосифа, чтобы подчеркнуть приоритет России в Арктике.

    В своем Telegram-канале он предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Земли Франца-Иосифа – в Землю Ломоносова.

    Миронов подчеркнул, что инициатива вызвана стремлением России проявлять активность в геополитической борьбе, которая переносится на область географии и топонимики.

    Он задается вопросом, почему северный участок суши России до сих пор носит имя австрийского императора Франца Иосифа I, известного, по его мнению, ненавистью к России и участием в насильственной «украинизации» восточнославянских земель.

    Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых, внесших вклад в исследование Севера, но не личностей, подобных Францу Иосифу I.

    Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Коментарии (42)
    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

    Коментарии (20)
    31 января 2025, 21:54 • Новости дня
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

    Белый дом заявил о намерении Трампа с 1 февраля ввести пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп 1 февраля введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт уточнила, что Трамп введет пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также пошлину в размере 10% на китайские товары, передает ТАСС.

    По ее словам, причиной таких мер стала продолжающаяся проблема с незаконными поставками фентанила, «что привело к смерти десятков миллионов американцев».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики с возможностью их увеличения в будущем.

    Сообщалось, что санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен и отразиться на потребителях.


    Коментарии (5)
    1 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену
    Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев нашел способ зарабатывать, не выходя на сцену, прибегнув к предпринимательским способностям.

    Известный музыкант нашел способ зарабатывать в России, не прибегая к сценическим выступлениям, передает «Царьград».

    Артист решил применить свои предпринимательские навыки, чтобы монетизировать свое имя и умения, не ограничиваясь только музыкальной сценой.

    Подробности его нового проекта пока не раскрываются.

    В июне 2023 года Кортнев принес извинения сотруднику новосибирской полиции за инцидент, произошедший в феврале из-за несостоявшегося концерта.

    Коментарии (12)
    1 февраля 2025, 14:04 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

    Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

    Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 11:37 • Новости дня
    Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине

    Times: Европа обратилась к США за прикрытием миротворческой миссии на Украине

    Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны выразили необходимость в поддержке Соединенных Штатов для обеспечения безопасности миротворческой миссии на Украине, сообщило издание The Times.

    Без поддержки США, как отмечает газета The Times, идея проведения миссии может оказаться нежизнеспособной, сообщает RT.

    Газета также пишет, что существует консенсус среди европейских политиков о необходимости получения «поддержки» и гарантий безопасности от американского руководства. В частности, упоминается, что эта поддержка должна исходить от президента США Дональда Трампа.

    Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

    Коментарии (28)
    1 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил об осторожности в восприятии заявлений президента США Дональда Трампа, упомянувшего Испанию как участника БРИКС в ответ на вопрос о расходах НАТО.

    Сийярто дал интервью газете El Debate, в ходе которого его спросили, как он относится к словам Трампа, который упомянул Испанию как участницу БРИКС, передает ТАСС.

    «Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьез все его слова», – подчеркнул Сийярто.

    Он также акцентировал внимание на ухудшении венгеро-американских отношений при администрации Джо Байдена, отметив, что они достигли «самой низкой точки за свою историю», выразив надежду, что с возвращением Трампа эти отношения могут перейти в «золотой век».

    Министр добавил, что европейские лидеры испытывают разочарование из-за своих прежних заявлений о Трампе, и выразил уверенность, что Трамп помнит все сказанное о нем в прошлом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону. Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

    Коментарии (6)
    1 февраля 2025, 10:56 • Новости дня
    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле

    МИД России выразил разочарование запретом деятельности БАПОР в Израиле

    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД выразил глубокое разочарование в связи с решением Израиля запретить деятельность БАПОР, что может привести к гуманитарным последствиям для палестинцев.

    В результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан было убито 273 сотрудника БАПОР, что стало крупнейшей потерей для ООН за всю ее историю, отмечается на сайте МИД.

    В российском МИД убеждены, что миссия БАПОР должна продолжаться до достижения окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Это урегулирование должно предусматривать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению Москвы, такое решение обеспечит мирное сосуществование Палестины и Израиля.

    МИД подчеркнул значимость долгосрочной работы БАПОР, которая на протяжении десятилетий служила опорой для мирных палестинцев на оккупированных территориях и в соседних странах, а также обеспечивала право беженцев на возвращение.

    Ранее Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС, и потребовал от организации закрыть офисы агентства в Иерусалиме до 30 января.

    Коментарии (11)
    Главное
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Власти США предложили уволиться тушившим леса Лос-Анджелеса пожарным
    Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов
    Умер актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский
    Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

    В интернете появился скандальный ролик с оскорблениями в адрес узбеков-мигрантов. Как выяснила ФСБ, его героем оказался житель Украины, который выдавал себя за россиянина. В экспертной среде отмечают, что тема межнациональных конфликтов активно разыгрывается с подачи Запада, поэтому России нужна четко сформулированная национальная политика. Подробности

    Перейти в раздел

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............