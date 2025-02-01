Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что подчеркнул недопустимость таких заявлений.

«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?» – отметил политик.

Медведев также напомнил, что во время освобождения Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников, и выразил разочарование, что власти Чехии это забыли. По его мнению, такие высказывания от европейских чиновников нельзя оставлять без внимания.

Он добавил, что такие «злобные животные» как Немцова, произносящие подобные слова, должны исчезнуть в «кровавых вихрях новой Пражской весны», упомянув события 1968 года.

Напомним, Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда». Следственный комитет России даст правовую оценку высказыванию чешского сенатора, несмотря на опровержения политика.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осудил Немцову, призвавшую повторить блокаду Ленинграда, напомнив, что это преступление унесло жизни более 1 млн человек.