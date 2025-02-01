Беглов осудил чешского сенатора за призыв повторить блокаду Ленинграда и оскорбление памяти

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», Беглов выразил возмущение в ответ на заявление Немцовой. По его словам, это является оскорблением памяти миллионов жертв этой трагедии. Он подчеркнул, что такие заявления позорят память народа, восставшего против фашизма в мае 1945 года.

Беглов напомнил, что блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, и повторение этого преступления против человечности недопустимо.

Губернатор добавил, что Пражская операция в мае 1945 года, в ходе которой Красная армия помогла освободить Прагу, стоила жизни 12 тыс. советских солдат. Он выразил сожаление, что современные чешские борцы с фашизмом не осудили призыв Немцовой и не выступили за ее отставку.

Беглов также отметил, что чешская промышленность во время войны производила значительную часть техники для Вермахта.

Он подчеркнул, что важно помнить историю совместной борьбы народов против фашизма и не допускать искажения исторической правды.

Блокада Ленинграда, начавшаяся в сентябре 1941 года, была одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Снятие блокады 27 января 1944 года стало важной датой в истории города. Петербургский городской суд в 2022 году признал действия нацистов военным преступлением и геноцидом, а ущерб, нанесенный городу, оценили в 35,3 трлн рублей.

Напомним, Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на заявления западных политиков, среди которых много «горячих голов», чье состояние «граничит с безумием».

Следственный комитет России даст правовую оценку высказыванию чешского сенатора, несмотря на опровержения политика.