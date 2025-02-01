Казанский ТЮЗ показал спектакль «Просто жить» о жизни после участия в СВО

  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России
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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    1 февраля 2025, 10:54 • Новости дня

    Казанский ТЮЗ показал спектакль «Просто жить» о жизни после участия в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    В Казанском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Просто жить», основанного на реальных событиях. Постановка затрагивает тему адаптации к мирной жизни после участия в военных действиях и показывает внутреннюю силу человека.

    Казанский театр юного зрителя представил премьеру спектакля «Просто жить» в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории».

    Пьеса Яны Ореховой рассказывает о человеке, адаптирующемся к мирной жизни после боевых действий. История основана на реальных событиях и вдохновлена судьбой Артема Малахова.

    Художественный руководитель проекта Радион Букаев отметил важность темы, подчеркнув, что «жизнь не заканчивается» и важна способность человека двигаться дальше.

    Директор театра Айгуль Горнышева подчеркнула значимость встречи с прототипом героя во время одной из поездок в исторические регионы.

    На премьеру были приглашены участники СВО и их семьи. Супруга участника СВО Евгения Коцарь выразила благодарность театру за поднятую тему и отметила важность донесения истории до широкой аудитории.

    Поддержал ее и участник СВО с позывным «Боксер», который признался, что спектакль тронул его до слез.

    Показ спектакля продолжится по другим городам: 8 февраля в Москве пройдет премьера «Штабной писарь», а в Архангельске покажут спектакль «Медведь». Оба произведения также основаны на реальных судьбах участников СВО и исследуют сложные вопросы выбора и моральных ценностей.

    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

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    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном

    Член ОП Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Международный общественный трибунал будет поднимать на всех уровнях вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Правда, нет сомнений в том, что Запад снова предпочтет замолчать эти преступления, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Максим Григорьев. Ранее СК раскрыл личности убийц 22 мирных жителей в Русском Поречном.

    «Мы намерены включить информацию об этих зверствах в наши обзоры, книги, доклады, чтобы доносить ее до широкой общественности, в том числе на международном уровне. Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ, еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ.

    «Вместе с тем мы далеки от того, чтобы ожидать возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Например, на прошлой неделе по нашей инициативе постпредство России при ООН под руководством Василия Небензи блестяще провело неформальную встречу членов Совбеза по «формуле Аррии» об убийствах ВСУ жителей Селидово в ДНР. И какова была реакция США? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал он.

    «Однако массив собранных российским следствием и нами доказательств станет общеизвестен. Как это было, например, с массовым расстрелом американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году. Или с преступлениями чилийского диктатора Аугусто Пиночета. История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Ранее СК России сообщил, что бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ убивали и насиловали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Старший солдат Евгений Фабрисенко – командир 11-й роты с позывным «Кум» – уже задержан и признал вину. Его однополчане с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» в розыске.

    Осенью прошлого года они убили 11 мужчин и троих женщин, а также изнасиловали восьмерых женщин, которых затем тоже убили. 22 тела они положили в подвалы частных домов. По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам.

    «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВСУ активизировали боевые действия в Курской области.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    31 января 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили за последние сутки Нововасилевку, а за минувшую неделю также Зеленое и Новоелизаветовку в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка «Север» освободила Николаево-Дарьино в Курской области, «Восток» – Великую Новоселку, а «Запад» – Двуречную в Харьковской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 4 тыс. военнослужащих, пять танков, 32 бронемашины, в том числе американская БМП Bradley и три бронетранспортера М113, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобождено Николаево-Дарьино.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 бронемашин, включая американскую Bradle. Также уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и девять полевых складов с боеприпасами.

    В то же время активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождена Двуречная в Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В результате активных действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 315 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. Днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. До этого российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    1 февраля 2025, 06:31 • Новости дня
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках

    Tекст: Максим Попов

    Жители Часова Яра обвинили украинских военных в использовании турецких броневиков Kirpi для вывоза награбленного имущества, включая компьютеры и кофемашины.

    Как сообщает РИА «Новости», житель Часова Яра Павел Морковин заявил о том, что украинские военные вывозили награбленное имущество из магазина на турецких броневиках Kirpi. По словам Морковина, он стал свидетелем того, как восемь человек, находившихся в броневике, взломали его магазин и начали грузить компьютеры, кофемашины и другое оборудование.

    Морковин утверждает, что ВСУ использовали бронетехнику, предоставленную НАТО, для мародерства и личного обогащения. Он считает, что местные власти покрывали такие случаи мародерства.

    «Приезжаю на работу, и стоит броневичок Kirpi. И экипаж в нем 8 человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится», – рассказал Морковин.

    После инцидента он обратился на блокпост полиции, где составили протокол. Однако, по его словам, полицейские утверждали, что это были местные алкоголики. Морковин в своем заявлении саркастично отметил, что это были «местные алкоголики на броневике Kirpi с автоматами, похожие на военных».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра. Штурмовики начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    1 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

    СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

    По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили три пули в затылок с близкого расстояния.

    «Голова у него практически уничтожена», –  подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.

    Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди»,  – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    31 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков отказался комментировать сообщения NYT о потерях военных из КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать статью The New York Times, в которой говорится о якобы больших потерях военных из КНДР в Курской области.

    Песков воздержался от комментариев по поводу публикации The New York Times, в которой утверждается о крупных потерях северокорейских военных в Курской области, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в материалах издания содержится множество неподтвержденных рассуждений.

    «Там много разных рассуждений, правильных и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности. Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам. Мы не будем этого делать», – заявил он.

    Ранее американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ. Песков отмечал, что США не имеют доказательств присутствия военных КНДР в России.

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    31 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Медведев объявил о выполнении январского плана по набору контрактников

    Медведев сообщил об исполнении планов по набору контрактников на январь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подтвердил выполнение планов по набору контрактников в январе, заявив об этом во время рабочей поездки в Петербург.

    Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил об успешном выполнении планов по набору на военную службу по контракту в январе, передает ТАСС. Он сделал такое заявление в ходе рабочей поездки в Петербург.

    Медведев отметил, что процесс набора проходит быстро и удобно для граждан, благодаря оснащенным пунктам, где соблюдаются все необходимые регламенты. «Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что около 450 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России в 2024 году, а более 40 тыс. россиян стали добровольцами в специальной военной операции.

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    1 февраля 2025, 01:13 • Новости дня
    Сбежавший из британской армии снайпер погиб на Украине

    Британский снайпер Александр Гармс-Риззи погиб на Украине от удара дрона

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника, сообщила The Sun.

    По информации издания, 23-летний Александр Гармс-Риззи погиб от смертельного ранения, нанесенного российским беспилотником, передает РИА «Новости». Ранее он дезертировал из британской армии, чтобы присоединиться к украинским силам.

    Командир подразделения, в котором служил снайпер, подтвердил изданию, что Гармс-Риззи умер в понедельник. Он отметил, что «Александр, чей позывной был 'Саша', был объявлен мертвым» и тело было слишком опасно извлекать из прифронтового леса.

    Как отмечается в материале, снайпер недавно отменил запланированное интервью в Краматорске, что, возможно, связано с его последними боевыми заданиями.

    Известно, что в 2023 году британский суд признал Александра Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из британской армии ради службы на Украине. После восьмимесячного заключения и увольнения из вооруженных сил, он вновь вернулся в зону боевых действий.

    Напомним, в пятницу российские войска поразили гостиницу в Одессе, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

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    31 января 2025, 23:42 • Новости дня
    Страны ЕС разошлись во мнениях по отправке миротворцев на Украину

    The Times: Страны ЕС разделились по вопросу отправки войск НАТО на Украину

    Tекст: Максим Попов

    Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой, сообщило The Times.

    По данным источников, страны ЕС не смогли достичь единства во мнениях касательно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Великобритания и Франция выразили поддержку размещению значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. В то же время Германия и ряд других государств выступают против этой инициативы, считая ее потенциально рискованной, передает Ura.ru.

    Особую обеспокоенность выразили страны Балтии и Польша, чьи представители опасаются, что миротворческая миссия НАТО может отвлечь ресурсы от приграничных государств с Россией, что снизит уровень их защищенности.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине. Ранее стало известно, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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