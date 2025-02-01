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Казанский ТЮЗ показал спектакль «Просто жить» о жизни после участия в СВО
В Казанском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Просто жить», основанного на реальных событиях. Постановка затрагивает тему адаптации к мирной жизни после участия в военных действиях и показывает внутреннюю силу человека.
Казанский театр юного зрителя представил премьеру спектакля «Просто жить» в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории».
Пьеса Яны Ореховой рассказывает о человеке, адаптирующемся к мирной жизни после боевых действий. История основана на реальных событиях и вдохновлена судьбой Артема Малахова.
Художественный руководитель проекта Радион Букаев отметил важность темы, подчеркнув, что «жизнь не заканчивается» и важна способность человека двигаться дальше.
Директор театра Айгуль Горнышева подчеркнула значимость встречи с прототипом героя во время одной из поездок в исторические регионы.
На премьеру были приглашены участники СВО и их семьи. Супруга участника СВО Евгения Коцарь выразила благодарность театру за поднятую тему и отметила важность донесения истории до широкой аудитории.
Поддержал ее и участник СВО с позывным «Боксер», который признался, что спектакль тронул его до слез.
Показ спектакля продолжится по другим городам: 8 февраля в Москве пройдет премьера «Штабной писарь», а в Архангельске покажут спектакль «Медведь». Оба произведения также основаны на реальных судьбах участников СВО и исследуют сложные вопросы выбора и моральных ценностей.