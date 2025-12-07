Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.



