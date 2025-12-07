  • Новость часаЕвропейские «Зеленые» призвали ужесточить штрафы для американских IT-гигантов
    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    
    7 декабря 2025, 17:19 • Новости дня

    Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с поставками зарубежного вооружения на территорию Украины уже достигла критической стадии, передает издание «Страна».

    Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

    В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

    Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.


    6 декабря 2025, 23:52 • Новости дня
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    
    6 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировые цены на энергорынке
    TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировые цены на энергорынке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы, сообщило издание The National Interest.

    Теракты, проведенные ВСУ в акватории Новороссийска, лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В то же время отмечается, что Россия быстро восстановила контроль над ситуацией после атаки. В публикации The National Interest журналисты сочли атаку проукраинских элементов отчаянной, которая была направлена на стратегическую передышку.

    Автор статьи подчеркнул, что эти действия стали сигналом о необходимости немедленного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Киева, происходящие из-за отчаяния, способны принести долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.

    По мнению аналитиков, теракты в важной акватории указывают на нарастающую угрозу стабильности международных энергетических поставок, а также демонстрируют устойчивость российских инфраструктурных объектов к подобным атакам.

    Напомним, безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.

    
    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    
    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    
    7 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    За ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, причем наибольшее число – 42 аппарата – сбито над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

    За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над территорией страны, передает Минобороны. Наибольшая активность наблюдалась в Саратовской области, где было уничтожено 42 БПЛА.

    Министерство обороны уточнило, что еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, девять аппаратов сбили над Волгоградской областью, два – над Белгородской областью, по одному – над Астраханской областью и Чечней.

    В ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Также системы ПВО в течение прошлого дня уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.

    Части поврежденных беспилотников обнаружили после атаки у деревни Глажево в Ленобласти.

    
    6 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    Kyiv Post: США решили увеличить поставки оружия на Украину к Рождеству

    Kyiv Post сообщил о планах США усилить поставки оружия Украине к Рождеству

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря, несмотря на сигналы о смене гарантий безопасности для Европы, пишет издание Kyiv Post.

    Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.

    Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.

    В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.

    Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.

    
    6 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

    Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

    Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

    По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

    Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

    Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева  обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

    В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    
    6 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    На Западе заявили об угрозе развала ВСУ из-за роста дезертирства

    Steigan: Украинская армия разваливается из-за роста дезертирства

    Tекст: Вера Басилая

    Число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск, сообщил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

    По словам Стейгана, украинская армия сталкивается с беспрецедентным ростом числа дезертиров, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что за этот год из вооруженных сил Украины дезертировали 182 000 военнослужащих, что в два раза превышает показатели прошлого года. В 2022 году число дезертиров составляло 10 тыс. человек, а в 2023 – 25 тыс. дезертиров. Стейган заявил, что число погибших «невероятно велико».

    Журналист отметил, что сообщения о взятии новых населенных пунктов Россией на Украине появляются ежедневно, однако союзники Киева стараются не придавать значения этим событиям.

    По мнению Стейгана, в украинском конфликте используется стратегия «войны на истощение», при которой более сильная сторона удерживает позиции до полного ослабления противника. Он подчеркнул, что существуют признаки приближения Украины к критической точке в конфликте.

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы не допустить их побега по пути на фронт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выразительным призывом «Тикайте, хлопцы!».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    
    7 декабря 2025, 01:53 • Новости дня
    Макрон провел переговоры с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

    Макрон сообщил о прошедшем разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого французский лидер рассказал о результатах своих международных обсуждений, включая встречу в Китае, и их влиянии на перспективы урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Президент Франции подтвердил, что в понедельник состоится продолжение диалога – Макрон, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер «продолжат координацию» действий в Лондоне на фоне переговоров Киева и Вашингтона по вопросу урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, где обсуждал территориальный вопрос и гарантии безопасности от США.

    Ранее стенограмма переговоров между Зеленским и лидерами стран ЕС стала общедоступной, вызвав недовольство участников и обвинения США в предательстве, а также породив вопросы о том, кто устроил утечку.

    
    7 декабря 2025, 15:39 • Новости дня
    На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено, сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

    По его словам, плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, движение по ней остановлено, передает ТАСС. Гусаров отметил: «По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено». Он уточнил, что причина остановки движения связана с повреждением гидротехнического сооружения. Информации о масштабах ущерба и сроках возобновления движения не приводилось. Печенежское водохранилище находится на реке Северский Донец, сооружение было введено в эксплуатацию в 1962 году. Площадь водного зеркала – 86,2 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские высокоточные ракеты выбивают критическую инфраструктуру на Украине. Спасение Киева от затопления обеспечивает стрессоустойчивость россиян.

    
    6 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов ВСУ над тремя областями России

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, сообщает Минобороны России.

    В сообщении отмечается, что «в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников».

    Три БПЛА были сбиты в Курской области, еще три – в Белгородской области, два аппарата уничтожены над Брянской областью.

    Ране в субботу Министерство обороны заявило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны.

    Утром в Ленинградской области военные ликвидировали пять украинских БПЛА в течение трех часов.

    Силы ПВО заминувшую ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.

    
    7 декабря 2025, 06:24 • Новости дня
    ВСУ использовали церковь для запуска дронов в Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВСУ использовали здание церкви для запуска беспилотников, однако подвоз ресурсов туда был заблокирован. Об этом сообщил командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас.

    Российские операторы дронов смогли остановить снабжение и ротацию украинских военнослужащих, использовавших церковь для запуска БПЛА, передает ТАСС.

    По словам командира роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас, было обнаружено место запуска дронов на территории храма.

    «Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы – дроны те же самые, боеприпасы», – уточнил он.

    Пегас отметил, что роте обычно поручают разведку, выявление техники и скоплений противника на правом берегу Днепра, а также их уничтожение. Недавно российские подразделения поразили пункты управления БПЛА, бронетранспортер и живую силу ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины в Сумской области в районе Кияницы.

    Российские беспилотники также уничтожили замаскированное опорное укрытие украинских военных в районе Димитрова.

    
    7 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    На Украине включили Степана Разина в перечень символов «империализма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти.

    Казачий атаман Степан Разин был признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти. Такое решение было принято согласно актуальным украинским законам о декоммунизации, которые предписывают избавляться от любых культурных и географических объектов, связанных с именем Разина.

    В материалах отмечается, что местные органы власти теперь обязаны переименовать все улицы, площади и другие топонимы, а также демонтировать памятники и таблички, связанные с именем атамана.

    Степан Разин был казачьим атаманом и одним из руководителей крупнейшего крестьянского восстания семнадцатого века на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали адмирала Ушакова символом «российского империализма». Власти страны назвали символом «российского империализма» Емельяна Пугачева. Также на Украине признали символами «российского империализма» Михаила Ломоносова и Михаила Лермонтова.

    
    7 декабря 2025, 08:28 • Новости дня
    Десантники выбили ВСУ из опорных пунктов Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Курьер».

    «Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.

    Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.

    
