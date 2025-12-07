Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Глава JPMorgan Даймон заявил о проблемах Европы из-за медленной бюрократии
Гендиректор банка JPMorgan Сhase Джейми Даймон заявил, что Европа сталкивается с серьезными трудностями из-за медленной бюрократии.
Как пишет Bloomberg, по его словам, именно из-за этого бизнес, инвестиции и новаторские проекты уходят с континента. «У Европы настоящая проблема: они прогнали бизнес, инвестиции и инновации», – подчеркнул Даймон на форуме Reagan National Defense Forum.
Даймон отметил, что слабость Европы создает экономические риски для Соединенных Штатов и предложил выработать долгосрочную стратегию поддержки союзников. Он заверил: «Слабая Европа – это плохо для нас. Мы должны помочь им стать сильнее». При этом глава банка подчеркнул, что политика в ЕС осложняет единство, а сокращение военных усилий может угрожать стабильности континента.
В то же время Даймон похвалил отдельных европейских лидеров и отметил заслуги Европы в создании евро и продвижении мира. Он напомнил о важности общего курса и ценностей Евросоюза для США: если Европа разделится, это негативно скажется и на самих американцах. Даймон также добавил, что администрация американского лидера Дональда Трампа ранее отвергла Европу в новой стратегии нацбезопасности, сосредоточив интересы США на Западном полушарии.
Банк JPMorgan активно увеличивает вложения в американский оборонный сектор, собираясь инвестировать 1,5 трлн долларов в течение 10 лет в развитие нацбезопасности и устойчивости экономики. Помимо этого, банк вложит до 10 млрд долларов собственного капитала для поддержки технологических компаний и стратегического производства. Даймон назвал уменьшение зависимости США от ненадежных поставщиков критически важной задачей для стабильности страны.
Отдельно в ходе выступления Даймон похвалил Дональда Трампа за усилия по сокращению избыточной бюрократии в правительстве. По его мнению, такие меры дают Америке шанс сохранить безопасность и развивать экономику, избавляясь от ограничений.
Ранее американский финансист Рэй Далио заявил, что политика администрации Трампа способна привести к увеличению госдолга США до 55 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдолг Британии достиг почти 100% ВВП – 2,9 трлн фунтов или 3,8 трлн долларов, что является самым быстрым ростом среди развитых стран.