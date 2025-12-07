Tекст: Дмитрий Зубарев

«Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.

Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.