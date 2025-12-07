Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Десантники выбили ВСУ из опорных пунктов Запорожской области
Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Курьер».
«Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.
Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.