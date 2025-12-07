  • Новость часаЗа ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России
    Польский гонор настиг Германию
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    МИД назвал потери Европы за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    35 комментариев
    7 декабря 2025, 08:28 • Новости дня

    Десантники выбили ВСУ из опорных пунктов Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Курьер».

    «Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.

    Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.

    6 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аналитики ВЦИОМ выделили специальную военную операцию, инфляцию и состояние здравоохранения как три темы, которые сегодня волнуют наибольшее число граждан России.

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

    Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

    Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

    Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

    Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

    Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.


    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:56 • Новости дня
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу «в связи с ситуацией на Украине», сообщает радиостанция RMF FM.

    Бурмистр польского города Любартов Кшиштоф Пашник объявил ложную тревогу утром шестого декабря из-за «ситуации на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные радиостанции RMF FM. В городе были активированы сирены оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Пашник пояснил, что решение о включении сирен было принято после того, как он получил информацию из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. По его словам, предупреждающие сигналы были связаны с «текущей ситуацией на Украине».

    Однако в самом Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова опровергли получение необычных распоряжений и сообщили, что сирены были включены ошибочно. Представители центра отметили, что это была ложная тревога, не связанная с какими-либо угрозами или официальными указаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. Польские военные опровергли информацию о нехватке средств для покраски самолетов F-16. Варшава заявила о нарушении российского самолета ее воздушного пространства.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов группировки войск «Восток» уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить украинский флаг, сообщил боец с позывным Хруст.

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинскую пехоту при попытке установки государственного флага Украины, передает РИА «Новости».

    Хруст заявил: «Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой».

    По его словам, последние неудачи ВСУ на отдельных участках фронта вынудили Киев усилить проведение демонстративных акций, часто основанных на архивных видеозаписях, изображения которых создаются с помощью современных технологий, а также постановочных съемках с украинскими флагами, в которых участвуют штурмовые подразделения.

    По данным Минобороны, за неделю силы группировки «Восток» ликвидировали более 1515 украинских военных, а также уничтожили 14 танков и бронемашин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Купянска две группы диверсантов ВСУ открыли огонь друг по другу. Военнослужащие ВСУ в этом районе переоделись в гражданскую одежду.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:37 • Новости дня
    Бойцы «Центра» продолжили уничтожение окруженной в Димитрове группировки ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Торецкого, Гришино, Артемовки, Белицкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 465 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американские MaxxPro и М113, и артиллерийское орудие.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Алексеевки, Андреевки, Рыжевки, Стариково и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Байраком, Пролетарским, Вильчей, Лиманом и Волчанскими Хуторами.

    При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Шийковки, Новоосиново, Благодатовки, Куриловки, Новоплатоновки Харьковской области и Диброва ДНР.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Степановки, Северска, Червоного, Славянска, Резниковки и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Косовцево, Белогорья, Гуляйполя и Прилук Запорожской области.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, девять бронемашин, боевую машину РСЗО «Град» и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Безымянное в ДНР.

    До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    В Ленинградской области уничтожили пять украинских БПЛА за три часа

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Ленобластью

    Tекст: Мария Иванова

    В течение трех часов над Ленинградской областью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа.

    С 8.00 до 11.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Ленинградской областью, сообщает Минобороны России.

    В военном ведомстве отмечают, что «все цели были обнаружены и своевременно ликвидированы», угрозы для гражданских объектов не зафиксировано. Подчеркивается, что ситуация в регионе контролируется, подразделения ПВО продолжают нести боевое дежурство.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Напомним, в субботу в Рязанской области после падения обломков БПЛА вспыхнула крыша дома.

    Силы ПВО заминувшую  ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    В Рязанской области после падения обломков БПЛА вспыхнула крыша дома

    Малков: На крыше многоэтажки в Рязанской области возник пожар из-за БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар на крыше жилой многоэтажки в Рязанской области произошел из-за падения обломков беспилотника, возгорание быстро потушили, пострадавших нет.

    Крыша многоэтажного жилого дома в Рязанской области загорелась после того, как на нее упали обломки сбитого БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, а огонь быстро потушили.

    Малков уточнил, что за ночь в области были сбиты 29 украинских БПЛА. Повреждения получил только один жилой дом.

    Губернатор также отметил, что обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. Серьезного ущерба инфраструктуре нет, пожарные и экстренные службы отреагировали оперативно. Пострадавших в регионе нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Малков заявил, что в небе над Рязанской областью были сбиты несколько беспилотников, а их обломки упали в разных районах города.

    До этого в Курске украинские беспилотники нанесли ущерб, повредив частные дома и один автомобиль.

    Всего силы ПВО в ночь на субботу уничтожили 116 украинских дронов над регионами России.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:25 • Новости дня
    В Сумах и Херсоне на Украине раздались взрывы

    В Сумах и Херсоне на Украине прозвучали взрывы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городах Сумы и подконтрольном Киеву Херсоне зафиксированы взрывы, при этом в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

    Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Общественное». Точных подробностей произошедшего официально не раскрывается. В данный момент в Сумской области включены сирены воздушной тревоги.

    По данным украинского издания «Общественное. Новости», в подконтрольном Киеву Херсоне также зафиксированы взрывы. При этом воздушная тревога в Херсоне не объявлялась, уточняет местное издание. Других подробностей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице.

    В Черниговской области осталось без электричества 90% территории после крупной аварии в энергосети. А накануне в  Харькове произошли как минимум четыре взрыва, а в Чугуевском районе Харьковской области зафиксировали семь взрывов.


    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Ветераны спецоперации представили бизнес-проекты в четырех регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 50 ветеранов спецоперации и членов их семей, которые планируют создать или возобновить бизнес, представили на защиту бизнес проекты по итогам интенсива программы «СВОй бизнес».

    Более 50 ветеранов специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть или возобновить свое дело, представили бизнес-проекты после участия в интенсиве программы «СВОй бизнес», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На этой неделе программу организовали в Рязани, Красноярске, Дагестанских Огнях и Новом Уренгое, причем в двух последних регионах она прошла впервые. В Дагестане завершился четвертый поток, тогда как в Рязанской области – второй за текущий год.

    Программа организована при поддержке «Единой России», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

    Среди проектов, представленных участниками, заявлены мастерские по дереву, юридические фирмы, автомойки, кофейни, грузовые перевозки, туристические агентства и обучающие игры для сохранения языков.

    Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина подчеркнула, что «помощь участникам специальной военной операции и их семьям – приоритетная задача, а программа дает необходимое вдохновение и инструменты для старта бизнеса».

    По словам президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, особое внимание программе уделяется с учетом интересов участников: «Практическая часть подбирается индивидуально, участники посещают предприятия в интересующих сферах. Формат помогает сопоставить возможные решения для запуска проектов».

    Участников знакомили с сервисами платформы МСП.РФ и возможностями поддержки малого бизнеса, что важно для успешного запуска и масштабирования. Как отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, с марта 2025 года в программе поучаствовали около 700 человек. Сейчас еще поступают заявки на будущие потоки от новых регионов.

     С начала года по программе прошли обучение 650 бойцов спецоперации и их родственников в 33 субъектах страны. До конца 2025 года проект охватит более 40 регионов. В частности, выпускник первого потока в Рязанской области открыл чебуречную, а предприниматель из Забайкалья намерен расширить мебельный бизнес после курса.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над тремя регионами

    Минобороны: Силы ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами

    Tекст: Мария Иванова

    В течение дня системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.

    В период с 11.00 до 16.00 по московскому времени дежурные силы воздушно-космической обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны России.

    В сообщении говорится: «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотников над территорией Брянской области, три – над Курской областью, два – над Белгородской областью».

    В ведомстве добавили, что атаки были успешно отражены и пострадавших среди мирного населения и инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в субботу силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских беспилотников в Ленинградской области.

    За прошлую ночь силы ПВО сбили 116 украинских дронов над несколькими регионами России.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Мужчина ранен после атаки дронов ВСУ на Запорожскую область

    Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область, есть раненый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела беспилотников ВСУ на западе Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, а также есть пострадавший, сообщил глав региона Евгений Балицкий.

    На Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ Запорожской области совершена атака беспилотников ВСУ, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

    В результате обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались 317 абонентов. Также был нанесён ущерб местному газопроводу. Один 40-летний мужчина получил ранения и доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

    Губернатор отметил, что сохраняется опасность повторных ударов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, быть максимально осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.

    Оперативные службы региона находятся в состоянии полной готовности для устранения последствий атаки и оказания необходимой помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС несколько часов в ночь на субботу оставалась без внешнего энергоснабжения, при этом были запущены резервные дизель-генераторы.

    Накануне Балицкий сообщил, что в результате артобстрела больницы в Васильевке были разрушены здание и машина скорой помощи, жертв нет. Губернатор также добавил, что украинские власти вывозят предприятия и архивы из Запорожья, находящегося под контролем Киева.


    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов ВСУ над тремя областями России

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территориями нескольких российских регионов, сообщает Минобороны России.

    В сообщении отмечается, что «в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников».

    Три БПЛА были сбиты в Курской области, еще три – в Белгородской области, два аппарата уничтожены над Брянской областью.

    Ране в субботу Министерство обороны заявило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны.

    Утром в Ленинградской области военные ликвидировали пять украинских БПЛА в течение трех часов.

    Силы ПВО заминувшую ночь сбили 116 украинских дронов над регионами России.

    Комментарии (0)
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Нигерия заявила о намерении вступить в БРИКС
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

