Пенсионер из Красноармейска прошел десять километров ради спасения от ВСУ

Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское спортивное гражданство на российское

Tекст: Антон Антонов

«Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», – приводит слова Лыскун РБК со ссылкой на газету «Донецкий Кряж» (цитата по «Донецк Медиа»).

По словам Лыскун, она обсуждала свой переход с главным тренером российской сборной Ольгой Феоктистовой, которая занимает эту должность с января 2025 года. Спортсменка поделилась, что после окончания карьеры собирается работать тренером в России и ей уже знакома эта сфера, так как она занималась тренерской деятельностью на Украине.

Лыскун отметила, что несмотря на значительные спортивные достижения, в последние годы не ощущала поддержки в украинском спорте и это повлияло на ее решение сменить гражданство.

Спортсменка родилась в Луганске, завоевала серебро чемпионата мира 2022 года в миксте, а также четырежды побеждала на чемпионатах Европы. Она участвовала в двух последних Олимпийских играх.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.