Пенсионер из Красноармейска прошел десять километров ради спасения от ВСУ
80-летний пенсионер Анатолий Школа из Красноармейска прошел 10 километров, чтобы добраться до российских военных и спастись от украинских военных.
О своей истории он рассказал в эфире канала «Россия 24». Анатолий Иванович отметил, что ему удалось выбраться вместе с супругой из города благодаря помощи российских военнослужащих. Сейчас мужчина надеется быстро оформить документы и встретить старость в безопасности, под мирным небом, передают «Вести».
По его словам, в результате боев все дома были уничтожены. «Я просто поражаюсь, зачем они это делали. Ну, видимо отрабатывали, наверное, свои ВСУ-шные снаряды, им же подносили – и продукты много, и снаряды», – рассказал пенсионер. Он добавил, что, по его наблюдениям, украинские солдаты сильно боятся российскую армию и находятся в состоянии страха.
Ранее комбат ВС России Тельман Уралбаев рассказал о ночном штурме Красноармейска без маскировки.
Напомним, Путин заявил, что Красноармейск обладает стратегическими преимуществами для дальнейшего продвижения российских сил.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, которые участвовали в освобождении Красноармейска.