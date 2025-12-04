Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Американский баскетболист отказался вернуться в саратовский «Автодор»
Американский баскетболист Терренс Эдвардс отказался возвращаться в саратовский клуб «Автодор» после недавней поездки в США, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок прямо уведомил руководство о своем нежелании приезжать обратно в Россию.
В официальном заявлении «Автодора» отмечается: «Баскетбольный клуб «Автодор» информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом».
Терренсу Эдвардсу 23 года. Он начал выступать за «Автодор» с августа 2023 года и был одним из легионеров команды в Единой лиге ВТБ.
