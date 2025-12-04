  • Новость часаДело о квартире Долиной передали судье Верховного суда
    Кому мешает неслабеющий рубль
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины зимой
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме»
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Роскомнадзор ограничил работу FaceTime
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    4 декабря 2025, 12:41 • Новости дня

    Американский баскетболист отказался вернуться в саратовский «Автодор»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский баскетболист Терренс Эдвардс отказался возвращаться в расположение саратовского клуба «Автодор» после поездки в США, сообщает пресс-служба

    Американский баскетболист Терренс Эдвардс отказался возвращаться в саратовский клуб «Автодор» после недавней поездки в США, передает ТАСС.

    Как сообщает пресс-служба клуба, игрок прямо уведомил руководство о своем нежелании приезжать обратно в Россию.

    В официальном заявлении «Автодора» отмечается: «Баскетбольный клуб «Автодор» информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом».

    Терренсу Эдвардсу 23 года. Он начал выступать за «Автодор» с августа 2023 года и был одним из легионеров команды в Единой лиге ВТБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, баскетболист ЦСКА Джоэл Боломбой отказался возвращаться в Россию.

    3 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил премию «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой за ее вклад в ликвидацию последствий экологической катастрофы и благотворительную деятельность.

    Плужникова, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе, где организовывала питание для спасателей и добровольцев. Ее заслуги были особо отмечены в номинации «Волонтер года», статуэтку ей вручил лично президент России, передает РИА «Новости».

    Форум посвящен вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России. Мероприятие собрало около 20 тыс. участников из всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках форума будет проведено более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и иностранных экспертов.

    На форуме также подведут итоги деятельности движения «Мы вместе» за последние пять лет. Помимо основной награды, 60 россиян получат знаки отличия «Доброволец России», а также начнется регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

    4 декабря 2025, 00:43 • Новости дня
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины Лыскун приняла российское гражданство

    Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское спортивное гражданство на российское

    Участница двух Олимпиад под флагом Украины Лыскун приняла российское гражданство
    @ Sofiia Lyskun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Победительница чемпионатов Европы в прыжках в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун сообщила о смене украинского спортивного гражданства на российское.

    «Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», – приводит слова Лыскун РБК со ссылкой на газету «Донецкий Кряж» (цитата по «Донецк Медиа»).

    По словам Лыскун, она обсуждала свой переход с главным тренером российской сборной Ольгой Феоктистовой, которая занимает эту должность с января 2025 года. Спортсменка поделилась, что после окончания карьеры собирается работать тренером в России и ей уже знакома эта сфера, так как она занималась тренерской деятельностью на Украине.

    Лыскун отметила, что несмотря на значительные спортивные достижения, в последние годы не ощущала поддержки в украинском спорте и это повлияло на ее решение сменить гражданство.

    Спортсменка родилась в Луганске, завоевала серебро чемпионата мира 2022 года в миксте, а также четырежды побеждала на чемпионатах Европы. Она участвовала в двух последних Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    3 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    ЕР предоставила право участникам СВО на бесплатное второе профобразование

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники спецоперации и контртеррористических операций теперь могут получить второе среднее профессиональное образование бесплатно. Соответствующие изменения в законодательство были приняты по инициативе «Единой России».

    Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также силовикам, выполняющим специальные задачи в зоне спецоперации и на прилегающих территориях, право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, говорится на сайте «Единой России». Поправки внесены в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее отметил, что предоставление возможности получить второе профессиональное образование способствует адаптации участников СВО к гражданской жизни, повышению квалификации и расширению профессиональных перспектив. Он заявил: «Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране».

    Поступление на программы среднего профессионального образования для указанной категории граждан станет льготным, как и при получении первого среднего профессионального образования.

    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    3 декабря 2025, 21:22 • Новости дня
    На Украине сняли защиту с русского языка

    Верховная рада изъяла русский из списка подлежащих защите языков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Депутат Владимир Вятрович сообщил, что рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым «изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», цитирует депутата РИА «Новости»

    Вятрович уточнил, что под защиту теперь подпадают такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш. Эти правки были внесены для так называемой «актуализации» списка языков, получающих официальную поддержку по хартии.

    С 2014 года после госпереворота власти на Украине проводят последовательную политику отказа от русского языка и культурных связей с Россией. В 2019 году вступил в силу закон, закрепляющий обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская также отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    Между тем, шестилетней гимнастке Анастасии Опре могут отказать в лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, уроженка России.

    3 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии уведомило о получении официальной ноты от России с информацией о расторжении частей энергетического соглашения по ГЭС на реке Вуокса.

    Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанции на реке Вуокса, передает РИА «Новости».

    Как сообщает финский телерадиовещатель Yle, это уведомление касается соглашения по совместной эксплуатации ГЭС на российско-финляндской границе. Отмечается, что речь идет о прекращении действия двух статей из ранее заключенного двустороннего энергетического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    При этом 4 ноября финская энергокомпания Fortum заявила, что не получала от российской стороны официальных уведомлений о расторжении энергетического соглашения по Вуоксе и считает договор продолжающим действовать.

    4 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске

    Курьер заявил, что ударил ногой пенсионерку в Новосибирске из-за оскорбления

    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    @ МВД РФ

    Tекст: Мария Иванова

    В Новосибирске бывший курьер признался, что ударил пожилую женщину ногой после полученного оскорбления в подземном переходе.

    Бывший курьер сервиса доставки «Купер» признался в избиении пенсионерки в центре Новосибирска, сообщает ТАСС.

    По информации правоохранительных органов, мужчина объяснил свой поступок тем, что пожилая женщина якобы его оскорбила. На допросе курьер подтвердил, что ударил женщину, подчеркнув, что сделал это из-за обиды на ее слова.

    На данный момент 28-летний молодой человек задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения. По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мужчина с фирменным зеленым рюкзаком подошел к женщине сзади и ударил ее ногой в голову.

    В результате удара пенсионерка упала и сильно ударилась головой о пол и стену. После публикации видеозаписи руководство «Купера» заявило, что уволило сотрудника. Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Возбуждено дело.

    Накануне полиция задержала бывшего курьера службы доставки «Купер», подозреваемого в избиении пожилой женщины, на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный.

    3 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили название посикунчиков
    Эксперты объяснили название посикунчиков
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посикунчики, которые в Москве попробовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, получили свое необычное название из-за сочной начинки, вытекающей при надкусывании, рассказали эксперты.

    Ресторатор Максим Сырников отметил, что посикунчики не связаны с древними традициями и появились только в позднесоветское время. По его словам, название блюда связано с тем, что во время поедания начинка может разбрызгиваться  («сикать»), передает 360.

    Однако врач-диетолог Елена Соломатина предложила альтернативную версию: в названии могут отражаться особенности измельчения мяса, поскольку для начинки его «секут» – мелко рубят. Поэтому, по ее мнению, корректное название – посекунчики. Чаще всего в начинку кладут говядину, баранину или свинину, а само блюдо сегодня считается гастрономическим символом Пермского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пробовали в московском ресторане пирожки-посикунчики, филе оленя, перепелку с гречкой и яблочную шарлотку.

    Во время визита в Москву Уиткофф и Кушнер вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым осмотрели Грановитую палату Кремля, построенную в XV веке.

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась около полуночи через пять часов после начала.

    4 декабря 2025, 10:00 • Новости дня
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Брюссель может утратить значительные инвестиции, если решит использовать заблокированные российские активы для нужд Украины, подсчитали СМИ на основе данных национальных статслужб.

    Страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов, подсчитало РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

    ейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 209 млрд долларов российских средств. Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине.

    При таком сценарии, по оценкам на 2024 год, потери стран ЕС по прямым инвестициям в российскую экономику составят как минимум 190 млрд долларов. Наиболее уязвимы в этом плане окажутся Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия, где общий объем рискуемых инвестиций превышает 160 млрд долларов.

    Эксперты отмечают, что с учетом действующего запрета на вывод средств недружественными резидентами, вложившими капиталы в российскую экономику до введения санкций, реальный ущерб может быть даже выше. Часть накопленных средств считается «замороженной» на специальных счетах типа «С».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    @ Крымский Константин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни в результате острого сердечного приступа.

    Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

    Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

    Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.

    4 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Названа страна с крупнейшим долгом перед Россией

    Бангладеш впервые обошла Белоруссию по задолженностям перед Россией

    Названа страна с крупнейшим долгом перед Россией
    @ Habibur Rahman/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бангладеш стала крупнейшим должником России по итогам 2024 года, опередив прежнего лидера – Белоруссию, следует из анализа данных Всемирного банка.

    Согласно анализу данных Всемирного банка, за год долг Бангладеш вырос почти на 19% и достиг рекордных 7,8 млрд долларов. Для этого стране потребовалось всего лишь опередить Белоруссию, чей долг снизился на 125 млн долларов и по итогам 2024 года составил 7,6 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Третье место среди должников заняла Индия, чьи обязательства перед Россией увеличились на 19% и составили 4,9 млрд долларов. В пятерке также оказались Египет с долгом 4,1 млрд долларов, который за год вырос на четверть, и Вьетнам, сохранивший задолженность на уровне 1,4 млрд долларов. Кроме того, более 1 млрд долларов должны были России Афганистан и Йемен.

    Отмечается, что у остальных 31 страны сумма долговых обязательств оказалась существенно меньше. Общая задолженность государств перед Россией сохраняет тенденцию к концентрации среди ведущих заемщиков, резюмирует издание.

    Напомним, в декабре прошлого года Всемирный банк сообщил, что Россия нарастила объем кредитования дружественных стран до 30 млрд долларов, что стало рекордом с 1999 года.

    3 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение по делу студентки, продавшей квартиру под давлением мошенников, что обеспечило возврат жилья и денег.

    Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и бывшей владелицей, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Жертвой мошенников стала 20-летняя студентка из Челябинска, которая продала свою однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей по настоянию злоумышленников, выдавших себя за сотрудников силовых ведомств.

    Анна (имя изменено) просила признать сделку недействительной, а покупатель Артем требовал снять ее с регистрационного учета. Оба иска были объединены в рамках одного производства судом. В результате стороны согласовали возврат квартиры семье пострадавшей, а покупателю – возврат уплаченной суммы.

    В пресс-службе подчеркнули, что соглашение предполагает передачу права собственности на недвижимость матери Анны, при этом расчеты по сделке будут произведены с использованием безотзывного аккредитива, обеспечивающего безопасность обеих сторон. Жилье вернется в семью аннулированной владелицы, а Артем получит свои деньги назад.

    Производство по делу было прекращено после утверждения мирового соглашения судом.

    Ранее Полина Лурье обратилась в Верховный суд с требованием признать за ней право на квартиру, приобретенную у Ларисы Долиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все больше покупателей квартир на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости продавцами через суд. Продавцы утверждают, что соглашались на сделки под давлением мошенников или по ошибке.

    Покупатели часто теряют и квартиры, и уплаченные деньги. Схема получила название «схема Долиной» после того, как суд подтвердил, что певица Лариса Долина заключила договор под давлением телефонных мошенников.


    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
