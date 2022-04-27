Баскетболист ЦСКА Боломбой отказался возвращаться в Россию

Российский форвард Джоэль Боломбой ответил отказом на просьбу московского ЦСКА о возвращении в Россию до 1 мая, сообщил баскетболист на своей странице в социальных сетях.

Баскетболист выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором сообщается, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Отмечается, что в случае отказа будут применены санкции, предусмотренные контрактом. Также клуб вернул Боломбою часть денег, положенных по соглашению.

«Убирайтесь отсюда! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их. Когда ситуация между Россией и Украиной накалилась, вы сказали мне и всей команде, что мы можем уехать, и вы все поймете», – передает РИА «Новости» сообщение Боломбоя в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Статус соглашений со всеми игроками, уехавшими из клуба, должен быть решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

Боломбою 28 лет, он является уроженцем Донецка. Игрок представляет ЦСКА с 2018 года. В составе армейцев он становился победителем Евролиги, дважды – Единой лиги ВТБ и один раз – обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. До ЦСКА Боломбой входил в систему американских клубов «Юта Джаз» и «Милуоки Бакс».

Отметим, что баскетболист имеет российское гражданство и ранее выступал в составе сборной России.